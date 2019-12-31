Фан-проекты и волонтеры: как в Германии взаимодействуют с футбольными фанатами

Мы играем для зрителей/болельщиков. Эту фразу часто повторяют футболисты и тренеры. С ней мало кто поспорит. Но один из главных вопросов футбольной индустрии: как взаимодействовать с активными болельщиками – фанатами (ультрас, хулиганами). Так получилось, что в футболе как ни в другом видом чаще всего случались масштабные происшествия: драки, давки и так далее. Это можно объяснить тем, кто футбол самый популярный вид спорта (значит, больше вовлечено людей со всеми вытекающими последствиями). Футбол больше других видов спорта оброс социальными и культурологическими подоплеками, что иногда порождает конфликты или удобную площадку для их развертывания.

Актуальность этой темы в очередной раз проявилась недавно в России, где полыхнул конфликт, в котором были замешаны как фанаты, так и футболисты, правоохранительные органы.

Разные страны в разное время сталкивались с этим вопросом в особо обостренной . Опыт Германии особенно показателен. В начале 1980-х стычки, драки фанатов между собой и с полицией были будничным явлением в ФРГ. В октябре 1982-го в массовой драке между фанатами «Вердера» и «Гамбурга» погиб 16-летний Адриан Малейка. После этого общество забило в набат. В ФРГ с проблемой решили бороться не столько силовыми методами (жесткий контроль, наказания за правонарушения), сколько рабой с самими болельщиками.

Так появились фан-проекты – самостоятельные организации, которые на себя взяли роль посредников между фанатами, властями, полицией. В них обязательно работаю специалисты с образованием по специальности педагог/социолог/психолог. Представители фан-проектов подчеркивают, что они фанатов рассматривают в первую очередь как личность и хотят помочь в решении любых проблем. Конечно, потребовалось все, чтобы фанаты поняли, что такие структуры действительно направлены на то, чтобы сотрудничать и помогать.

Еще один сложный этап в Германии начался после воссоединения ФРГ и ГДР. Ведь ГДР ранее фан-проектов не существовало. В начале 1990-х власти совместно с Немецким футбольным союзом (DFB) разработали национальную концепцию «Спорт и безопасность». Дальше фан-проекты стали разрастаться по всей стране.

Фан-проекты – работа для тех, кто хочет помогать, но это все делается не только на голом энтузиазме. Фан-проекты финансируются: 50% годового бюджета вносят власти (города и/или области), еще 50% - DFB или Бундеслига.

В фан-проектах отмечают, что фанатов они рассматривают как представителей субкультур, целевая аудитория 14-27 лет. Они понимают, что люди в таком возрасте ищут себя, свое место в обществе и могут сталкиваться с проблемами. Задача специалистов фан-проектов расположить к себе и помогать. К ним могут обратиться с любым вопросом, причем, они не будут обязаны сообщать о «щекотливых» деталях, если такие будут (вероятно, если речь не о чем-то особо тяжком).

Работники фан-проектов подчеркивают, что в первую очередь они должны помочь понять проблему и помочь ее решить, а не решать за самих фанатов. Еще одна цель – с юных лет научить людей аргументированное дискутировать в демократических условиях.

У каждого фан-проекта есть свое помещение, в котором болельщики встречаются для обсуждения текущих проблем, отдыхают, готовятся к выездным и домашним матчам (баннеры и т.д).

В 1992-1993-х годах появилось координационное бюро фан-проектов. Так уже было понимание, что фан-проекты работают. Тогда же было принято решение, что фан-проектам необходимо постоянное финансирование. Ранее финансами обеспечивали разово (например, на год). Координационное бюро в год получает 500 тысяч евро. В бюро работает 7 человек на полную ставку, плюс расходы на мероприятия. Бюро консультирует фан-проекты по всей стране (их более 60-ти). Также проводит курсы по повышению квалификации работников фан-проектов. Средний годовой бюджет отдельно взятого фан-проекта около 150 тысяч евро.

Представители фан-проектов также оказывают поддержку, чтобы в случае каких-либо нарушений (например, зажгли файер на гостевом матче сборной Германии) всех фанатов на гребли под одну гребенку. Показательный пример на фоне белорусских реалий, где фанатов зачастую отожествляют с правонарушителями. Например, по новостным сводкам сообщается о правонарушении (на связанном с футболом) и добавляется, что это дело рук футбольного фаната (или участника околофутбольных группировок).

СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ: У БОЛЕЛЬЩИКОВ МНОГО ВОПРОСОВ

Интересно, что большинство активных болельщиков немецких клубов достаточно прохладно относятся к сборной Германии. Можно сказать, что для них поддержка своего клуба – это true, а поддержка сборной – попса. Например, Томас Ламберц, блогер из популярного дуэта Zwei Kolsch (переводится как два бокала пива кельш, которое вариться в Кельне), считает, что на матчах сборной Германии нет той атмосферы, которая есть на играх Бундеслиги. Все потому что активации для болельщиков и происходящее вокруг матча заточено под продвижение спонсоров DFB и сборной Германии.

С другой стороны, всегда много людей, которым не очень хочется разбираться в тонкостях игры и хитросплетении турнирных таблиц, а просто есть желание прийти на футбол как на шоу. Но тут руководство сборной Германии столкнулось с вопросом. После чемпионата мира 2018 года болельщики были не довольным тем, что на матчах слишком тихо. DFB создало рабочую группу по этой теме, провело серию встреч с активом болельщиков в регионах. Один из способов решения ситуации: создание группы барабанщиков, которые по задумке создают атмосферу: в их репертуаре несколько футбольных мелодии вроде «Seven nation army» (White stripes). Для белорусских болельщиков, наверное, это любопытное решение, ведь когда-то в середине 2000-х борисовских барабанщиков считали на стадионе чем-то странным (многие не стеснялись слова «колхоз»). Вот что значит авторитетная упаковка и подача.

Хотя глобально это ничего не изменило. На матче сборных Германии и Беларуси все равно не удалось запомнил стадион «Боруссия-Парк» (55 тысяч зрителей) не удалось заполнить и на 90 процентов. Да и порой на стадионе было тихо, как в театре.

«В 61 ГОД ПРОСТО СИДЕТЬ ДОМА СКУЧНО. НА ФУТБОЛЕ Я В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»

На в любом случае в Германии футбол – это социальное явление без всяких оговорок. По пути на матч Германия – Беларусь случайно завязался разговор с 61-летней болельщицей Моникой. Она уже несколько лет участвует в проектах для волонтеров: помогает болельщикам и гостям стадиона. Самое интересное, что она живет в Дортмунде, но более за «Шальке-04» из Гельзенкирхена (расстояние между городами 35 км).

- Шесть лет езжу на матчи сборной как волонтер от DFB. 12 лет работаю как волонтер для «Шальке». Также приезжаю на и на концерты, биатлон, который проходит в Гельзенкирхене в конце декабря, - рассказывает Моника. – Для DFB мы работаем бесплатно. Но нам выдают форму. На стадионе в Гельзенктрхене работаем без формы, но получаем купоны на 12 евро, чтобы могли перекусить. Этим занимаюсь, потому что мои дети выросли. Сидеть дома скучно. А футбол мне интересен. Нравится быть в центре событий. Была на финале Кубка Германии, когда «Бавария» играла с «РБ Лейпциг». Там встретила с волонтером, который старше 80 лет. Если бы не было хорошей команды волонтеров, то я бы этим не занималась.

Жаль, но пока что-то подобное представить в Беларуси сложно.

КОЗЛЫ – ЭЛЕМЕНТ СОЗИДАНИЯ

Еще несколько примеров из футбольной Германии. Клуб «Кёльн» давно называют козлами. И это не обидно, как могло бы показаться не приближённым к футболу. Козел красуется на эмблеме клуба. И «Кёльн» один из немногих клубов, у которого маскот – всамделишное животное.

Товары в магазине ФК "Кельн".Фото: Владимир КРИУЛИН

Стадион ФК "Кельн" арендует на несколько лет у городских властей.Фото: Владимир КРИУЛИН

История началась в 1950 году, когда на кельнском карнавале главному тренеру Хеннесу Вайсвайлеру подарили козла. По легенде рогатый помочился на босса команды, это посчитали счастливым знаком, так козел стал талисманом «Кёльна», ему дали имя Хеннес - в честь прославленного тренера. Уже сменилось девять Хеннесов, два из них на пенсии. Козла из зоопарка на специальном автомобиле привозят на каждый домашний матч команды, где он, как правило, проходит вокруг поля перед началом игры.

Раньше Хеннеса возили и на гостевые матчи, но под напором защитников животных отказались от этого. Когда один из Хеннесов находился не в зоопарке, а на ферме, фанаты другого клуба даже пытались его украсть.

Козел присутствует практически на всей клубной атрибутике «Кёльна». И ещё в одном месте в интересом ракурсе. Из подтрибунного помещения, где раздевалки, команды выходят на поле через две двери - для хозяев и гостей своя. На каждой изображён козел. Но в разных позициях. Где гостевая дверь можете догадаться сами.

На этой двери команду хозяев приветствует Хеннес.Фото: Владимир КРИУЛИН

Через эту дверь выходит на поле команда гостей.Фото: Владимир КРИУЛИН

МУЗЕЙ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА КАК ИСКУССТВО

Музей «Боруссии» Мёнхенгладбах. Раньше доводилось бывать в музеях футбольных клубов, где просто выставлены трофеи и атрибутика. Тут все продумано, выстроено структурно. На входе получаешь наушники и планшет, где на карте видишь в какой части музея находишься, кликаешь - и слушаешь запись о ближайшей к тебе экспозиции. А там ретро форма и много другого.

Музей "Боруссии" Менхенгладбах.Фото: Владимир КРИУЛИН

Ретро бутсы в музее "Боруссии" из Менхенгладбаха.Фото: Владимир КРИУЛИН

Игровая форма Марка-Андре тер Стегена в музее.Фото: Владимир КРИУЛИН

Исторические голы и другие события показываются на экранах. Есть и та самая банка колы, из-за которой «Боруссия» лишилась победы 7:1 над «Интером» в матче Кубка европейских чемпионов 1971 года, а в переигровке удача напрочь отвернулась от команды и дальше прошел миланский клуб.

Банка раздора. Из-за нее была переигровка матча 1971 года Кубка Европейских чемпионов между "Боруссией" и "Интером".Фото: Владимир КРИУЛИН

Все сделано, чтобы посетитель рассказал в соцсетях о музее. Например, есть что-то вроде мини-зала для пресс-конференций: стол с микрофонами, пресс-волл с логотипом клуба и спонсоров. Садишься и на экране напротив видишь себя и виртуальных ведущих, которые говорят, мол, это громкий переход, приветствуем в нашем клубе... а дальше говоришь, что хочешь. Потом к экрану подносишь планшет, с которого сканируется штрих-код, через пару часов на почту, которую указывал перед началом экскурсии, приходит видеофайл с твоей пресс-конференцией.

Так болельщики "Боруссии" из Гладбаха могут почувствовать себя на пресс-конференции.Фото: Владимир КРИУЛИН

На выходе из музея большие вертикальные экраны, с которых футболисты благодарят на разных языках и аплодируют. Из музея выходишь... и пропадаешь в магазин клуба, и тебе хочется что-то там купить.

Магазин "Боруссии" из Менхенгладбаха.Фото: Владимир КРИУЛИН

Книга для детей в магазине "Боруссии" из Менхенгладбаха.Фото: Владимир КРИУЛИН

В футболе мелочей не бывает.

Материал подготовлен благодаря участию в семинаре «Футбол и футбольная фан-культура в открытом обществе»