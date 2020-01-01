Новогоднее послание Лукашенко 2020: Президентская кампания станет насыщенной и яркой

В этом году новогоднее выступление Александра Лукашенко заняло 5 с половиной минут. Записано оно было в кабинете на фоне новогодней елки и государственного флага - как и в прошлые годы.

Президент коротко подвел итоги уходящего года - вспомнил про 75-летие освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и II Европейские игры. В следующем году, сказал президент, нас ждут не менее масштабные события - Олимпиада в Токио и 75-летие Победы.

Напомнил он и про год малой родины, который растянулся на три года - 2020-й станет последним в этой трилогии.

– Для миллионов горожан, неразрывно связанных с землей своих предков, 2020-й станет годом истины. Каждый должен найти дорогу к своей малой родине, вдохновляющей и дающей силы, - сказал Лукашенко.

Не оставил без внимания Александр Лукашенко и предстоящие президентские выборы:

– Недавно проведенные парламентские выборы сменит президентская кампания, которая станет еще более насыщенной и яркой в политической жизни страны. Вместе нам предстоит определить свою судьбу и будущее нашей суверенной Беларуси.

Тему суверенитета президент продолжил, говоря о том, что еще недавно мы отметили 2000-й - и вот уже прошло 20 лет.

– Итогом этого активного созидательного периода стало построение независимого, суверенного государства. Мы это сделали впервые в истории. В истории белорусского народа, которому не раз приходилось бороться за право «людьми зваться». И 2020-й не будет исключением. Да, это будет год тяжелого труда и испытаний, побед и огорчений. Все, как в обычной жизни. Но как по-другому? Ведь право самостоятельно выстраивать свою судьбу легко не дается, - заметил Лукашенко.

О планах на будущий год глава государства сказал коротко, обратившись к теме единства нации.

– Будущий год станет для всех нас временем дальнейшего становления и укрепления белорусской нации, сохранения основных черт идентичности и характера белорусов. До Нового года остались буквально секунды. Этот миг действительно позволяет нам почувствовать себя частью одной большой семьи. Осознать, что все мы, белорусы, являемся людьми одной судьбы. Судьбы, которую создаем своими руками, опираясь на духовные ценности своих предков, продолжая традиции своего народа, работая на благо своего Отечества, - такими рассуждениями завершил послание президент.

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