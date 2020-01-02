Живая елка и танцы на фоне знака радиации: как мы встречали Новый год в Брагине

В новогоднюю ночь хотелось найти что-то доброе и светлое - уехать из большого города с его шумом и суетой, толпами людей и потоками машин. А почему бы не отправиться в Брагин, как в известной песне? Посмотреть, как в этом маленьком райцентре, пострадавшем от аварии на чернобыльской АЭС, встречают новый год, чему радуются, о чем мечтают.

В центре городка приятно удивило хорошее благоустройство. Порадовала главная елка: живая, настоящая, а не искусственная конструкция, как в больших городах.

У елки собрались несколько десятков человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Люди начали подтягиваться к елке после часа ночи, встретив Новый год дома. Играла дискотечная музыка - российская попса, некоторые начинали пританцовывать. Правда, шел дождь - совсем не новогодняя погода. Однако потом он утих и в разгар праздника у елки собрались несколько десятков человек. Жгли бенгальские огни, танцевали, ждали, что приготовили местные артисты.

Дед Мороз вышел из Дома культуры и сразу перешел к поздравлениямФото: Павел МИЦКЕВИЧ

И вот из Дома культуры вышли Дед Мороз со Снегурочкой. Они спрятались за надувной крышей сцены, а в это время из динамиков зазвучала новогодняя сказка по мотивам «Морозко».

- А почему Снегурочка с Дедом Морозом курят? - спрашивает удивленный ребенок, который заметил за сценой главных героев ночи.

Но вот актеры выходят на сцену и разыгрывают представление. В это время несколько компаний отправляются в бар неподалеку. А на площади после выступления артистов снова начинается дискотека. Мы же подходим к людям и спрашиваем о настроении.

Местная культура решила показать ночью сказкуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- К чему эту сказку нам показали? Детей тут совсем мало, а взрослым неинтересно. И музыка какая-то не новогодняя, - отвечает женщина.

Не понравилась программа и компании молодых людей. Они хотели бы чего-то поинтереснее, например, файер-шоу.

Своими пожеланиями на Новый год люди делятся неохотно. Чувствуется, что за стандартными «счастья, здоровья, благополучия» что-то скрывается. Некоторые отвечали намеками.

У главной елки танцевали, жгли бенгальсике огниФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Вы сами понимаете - чего все ждут. Приедьте в обычный день и посмотрите, как мы живем. А особенно в деревнях. Как люди живут за 300 рублей в месяц, - хоть немного откровенничает мужчина, который пришел на площадь с ребенком.

Возле елки стоит компания, по всей видимости, это местные чиновники. Решили спросить у них - о чем мечтают, чего желают на Новый год.

- Желания у нас есть, но мы вам о них не скажем, - как-то зло отрезала женщина.

- А вы вообще откуда? Как это вы вот так просто приехали, почему не зарегистрировались у ответственных лиц? - насторожился один из чиновников исполкома и, изучив удостоверения, принялся в телефоне искать номер «идеологии».

Но все-таки позитив мы в Брагине нашли. Он исходил от компании совсем юных девушек. Это студентки колледжа, которые приехали домой отмечать Новый год. Даже дождь не испортил им настроения. Девушки рассказали, что им нравится родной Брагин:

- После учебы хотим сюда вернуться и жить здесь. Это наша родина! Здесь друзья, родные - значит, есть кому поддержать. Здесь спокойнее, тише, приятнее, чем в больших городах. Есть места, где можно отдохнуть, встретиться с друзьями. В последнее время вообще Брагин преобразился.

Девушки-студентки были самыми позитивными на праздникеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Символичным показалось и то, что возле елки расположен памятник погибшему ликвидатору катастрофы на Чернобыльской АЭС Василию Игнатенко - в окружении плит с названиями умерших, отселенных деревень. Мемориал увенчан знаком радиации. Жители Брагина радуются, танцуют на его фоне.

Компания танцует на фоне мемориалаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Люди пришли сюда, значит, есть надежда, правда? - ни то спросил, ни то задался вопросом один из местных чиновников.