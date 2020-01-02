Журналистке СТВ стало плохо во время выхода в прямой эфир

Журналистке СТВ Елене Козловой стало плохо во время прямого эфира. Было отчетливо заметно, что в течение ее монолога речь становилось все хуже, а паузы между словами длиннее. Журналистка в какой-то момент и вовсе замолчала, глядя в текст, а голос за кадром - видимо, оператора - подсказывал ей: «говори».

По иронии судьбы, сюжет был о трезвом образе жизни и о том, что уже в первый день Нового года находятся желающие сделать пробежку. Это дало повод интернет-пользователям поерничать по поводу того, что журналистка сама была не очень-то трезвой.

Как рассказали потом коллеги, на самом деле Елена переволновалась, потому что для нее это был первый прямой эфир. После того, как камера была выключена, она упала в обморок, и для нее пришлось вызывать ко Дворцу спорта скорую помощь. Выяснилось, что у нее резко подскочило давление. Сейчас с Еленой Козловой уже все в порядке.

Мы попросили прокомментировать инцидент заместителя генерального директора СТВ Кирилла Казакова.

- Журналистка работает в программе «Столичные подробности», это был один из первых ее прямых эфиров, но не первый. Так что она не первый день на работе, как пишут в интернете. На ногах она была с самого утра, не пообедала, плюс сказалось волнение. Мы же не знаем особенности организма каждого журналиста - как он поведет себя в состоянии стресса. У нее произошла такая ситуация, и этому можно только посочувствовать. Состояние было похожим на микроинсульт. Но, когда вызвали «скорую», это не подтвердилось. Я не могу ставить диагнозы, а Елена мне не рассказывала, что ей сказали врачи, так что не могу комментировать ее состояние в тот момент. Но то, что после выключения камеры она потеряла сознание, - факт. Ее приводил в себя оператор.

- Она сейчас на больничном?

- Нет, у нее выходной. И если бы со мной такая история произошла, я бы тоже не пошел на больничный. Это случается, к сожалению.

- Почему эфир не прервали сразу, как только заметили, что журналистке становится все хуже?

- Нет таких нормативов, в которых указано, когда выводить корреспондента из эфира. Мы видели, что ситуация выходит из-под контроля, но хотели и верили, что она сможет нормально закончить эфир. Поэтому, возможно, и затянули. Конечно, постфактум говорить о том, как надо было сделать, просто. Но и человек за пультом в аппаратной, и оператор, и режиссер, и ведущий в студии находятся в состоянии стресса. Люди сработали как смогли. Я бы не стал тут никого винить.