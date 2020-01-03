Новый год продолжается! До конца января квартиры в Минске в рассрочку на 10 лет!

И по многочисленным просьбам покупателей компания объявляет праздничное предложение: только до конца января приобрести квартиры в жилых комплексах «Минск Мир», «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» в рассрочку можно на прежних условиях и по прежним ценам!

Как стать обладателем квартиры в рассрочку? Для этого вам достаточно внести сумму от 30% стоимости квартиры, а остальные платежи вы сможете совершать ежемесячно равными долями в течение выбранного срока.

Максимальный срок рассрочки на акционных условиях для жилого комплекса «Парк Челюскинцев» – 4 года, «Маяк Минска» – 5 лет, «Минск Мир» – 10 лет.

Кстати, оплатить первоначальный взнос можно не только собственными деньгами, но и с помощью специального кредита от банка-партнера на сумму до 40 тысяч рублей, который оформляется прямо в отделе продаж «Дана Холдингз».

При этом для оформления рассрочки и кредита на первый взнос справка о доходах или поручители вам не понадобятся. Нужен только паспорт!

Советуем поторопиться – ведь в эти дни действуют еще и специальные новогодние условия на недвижимость в жилых комплексах «Минск Мир» и «Парк Челюскинцев»!

А каждый, кто заключит договор на приобретение квартиры в любом из жилых комплексов застройщика до 5 января, получит великолепный подарок!

Спешите стать обладателем современной недвижимости в перспективных районах Минска. Это не только комфортное жилье, но и отличная инвестиция – ожидается, что после завершения строительства комплексов стоимость квадратного метра в них может достичь от 3000 до 5000 евро! Например, в жилом комплексе «Маяк Минска», строительство которого находится на финальной стадии, стоимость «квадрата» уже выросла в два раза!

Конечно, на стоимость недвижимости влияет и расположение рядом с метро, а также наличие достаточного количества парковочных мест, что особенно важно в столице. Так, если рядом есть парковочное здание, то цена недвижимости на рынке увеличивается на 40%, а стоимость ее сдачи в аренду - на 20%. Все жилые комплексы застройщика «Дана Холдингз» обеспечены парковочными местами, включая вместительные паркинги. В том числе в комплексе «Минск Мир» осенью начал работать крупнейший в стране паркинг, на 9 уровнях которого смогут разместиться 800 автомобилей.

Узнать подробности можно по короткому номеру мобильной связи 7675 либо в офисе продаж застройщика «Дана Холдингз», который работает ежедневно, включая выходные и праздничные дни!

Вы всегда мечтали о квартире в центре столицы с огромным парком прямо у дома? Тогда специально для вас – праздничная акция на квартиры в доме №2 жилого комплекса «Парк Челюскинцев», который разместился у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада. Вместе это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников, а также зон для игр, отдыха и занятий спортом!

И при этом вы в центре города – рядом с проспектом Независимости и сразу двумя станциями метро. В непосредственной близости от вас будут находиться школы и детские сады, поликлиники, больницы, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А также аквапарк, футбольные поля, теннисные корты. В общем для активного и здорового образа жизни у жителей «Парка Челюскинцев» будут все возможности!

Оценить, как продвигается строительство жилого комплекса, можно благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика.

Престиж жилого комплекса «Парк Челюскинцев» подтверждают и такие важные детали, как закрытая территория и современная система видеонаблюдения. Это обеспечит безопасность вашей семьи. Для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места. Также в одном из домов расположен теплый подземный паркинг, куда можно попасть прямо на лифте.

Родители с маленькими детьми оценят встроенный детский сад с собственной территорией, гармонично вписанный в архитектурное решение одного из домов жилого комплекса. Это очень удобно!

Во всем мире, включая Нью-Йорк, Лондон, Дубай, концепция, когда все необходимое находится прямо в доме, характерна для недвижимости класса люкс. И все это будет доступно жителям экологичного, престижного и комфортного жилого комплекса «Парк Челюскинцев»!

Дом №2 жилого комплекса «Парк Челюскинцев» насчитывает 25 этажей. Это европейская недвижимость, при возведении которой используются современные архитектурные решения.

Все квартиры здесь свободной планировки – вы сможете сами выбрать количество комнат и их размер. Также среди преимуществ дома – панорамное остекление, а в квартирах второго этажа еще и приватные открытые террасы. Только представьте, какой отсюда будет открываться вид!

На эксплуатируемой кровле над паркингом предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория будет полностью безопасной.

Скоростные бесшумные лифты OTIS мгновенно доставят вас даже на самый высокий этаж.

А в просторном и светлом лобби, выполненном в эко-стиле, предусмотрены: стойка для консьержа и зона встречи гостей, санитарная комната с пеленальным столиком, где можно привести ребенка в порядок после прогулки, а также место, чтобы помыть лапы домашним животным, что особенно актуально осенью и зимой.

Грандиозная новогодняя акция проходит в эти дни в комплексе «Минск Мир». В самом масштабном многофункциональном комплексе в Европе (проект получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы 2018 года) вас ждет огромный выбор недвижимости на любой вкус на особенно выгодных, праздничных условиях!

Жилой комплекс «Минск Мир» расположен практически в центре столицы. Рядом с ним будут находиться две новые станции метро и остановки наземного транспорта. Для автовладельцев предусмотрены многочисленные открытые парковки по периметру кварталов и многоуровневый крытый паркинг.

В каждом квартале будут построены школа или детский сад, а во дворе каждого дома разместятся безопасные детские и спортивные площадки. Также на территории комплекса расположатся детская и взрослая поликлиники, международный медицинский центр.

Сердцем деловой жизни комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World. Также здесь будет построен крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл». И разбит огромный современный парк, через который пройдут удобные велодорожки, связывающие все кварталы комплекса «Минск Мир».

Благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика можно оценить, как продвигается строительство жилого комплекса.

В жилом комплексе «Минск Мир» в продаже более двух десятков домов. Конечно, у каждого дома свой характер и индивидуальность. Но есть и общие черты – это преимущества, которые делают предложения застройщика «Дана Холдингз» особенно интересными!

Все квартиры – свободной планировки. При этом выбор впечатляет – от небольших студий до огромных пентхаусов на самых высоких этажах или квартир с собственным входом прямо с улицы, чтобы чувствовать себя как в таунхаусе.

Еще одно преимущество – панорамное остекление. В квартирах предусмотрены не только большие французские окна, но и застекленные лоджии, балконы, а также открытые террасы.

В каждом доме – бесшумные и скоростные лифты OTIS, ведущего мирового производителя. При этом в некоторых домах будут установлены панорамные лифты – редкое предложение для столичных новостроек!

И, конечно, непременный атрибут всех домов комплекса «Минск Мир» – просторное дизайнерское лобби, в котором предусмотрена стойка консьержа, зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и поддоном для мытья лап домашних питомцев. Есть также колясочные или байк-боксы для хранения велосипедов.

Выбирайте ваш вариант! Возможностей для финансирования покупки есть множество!

Во-первых, это беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 10 лет. Необходим лишь первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки.

Ни справка о доходах, ни поручители вам не понадобятся. Напоминаем, такие условия рассрочки действуют только до конца января!

Существенные скидки – для тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.

Также доступны выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

Спешите приобрести квартиру в Минске на невероятно выгодных условиях! Ведь только до конца января условия рассрочки на квартиры «заморожены», а цены остаются неизменными!

Тем более что именно в эти дни проходит грандиозная праздничная акция на квартиры в жилых комплексах «Минск Мир» и «Парк Челюскинцев»! А каждый, кто заключит договор на приобретение квартиры до 5 января, получит замечательный подарок от застройщика!

Так что если вы давно ждали подходящий момент для покупки жилья в столице – сейчас самое время это сделать!

Приходите, выбирайте и приобретайте квартиру в офисе продаж застройщика «Дана Холдингз» в будние дни – с 8.30 до 20.30, а также в любой выходной или праздничный день – с 9.00 до 20.00.

Мы ждем вас по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Сделайте себе подарок! Начните новый год с новой квартирой в Минске!

ИООО «Дана Астра». УНП 191295361.