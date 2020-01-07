«Моя мечта сбылась - я выжила и завела семью...»: наши читатели делятся трогательными и забавными историями исполнения заветных желаний

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Сегодня мы публикуем истории двух победителей нашего конкурса.

«Многие не верили в мою победу, но я хотела жить»

«Я пенсионерка, мне 73 года. Хочу поделиться случаем, можно сказать, трагедией, которая произошла со мной в 1967 году. Было мне тогда всего 19 лет.

Стояла осень, я возвращалась домой на автобусе. Но автобус зажал мои ноги и протянул меня почти остановку. Попала я в больницу с диагнозом «перелом свода и основания черепа, сотрясение головного мозга, перелом правого и левого предплечья». Я была без сознания, долго лежала в больнице и еще пять месяцев находилась на бюллетене. Меня учили сидеть, ходить, поддерживали как могли и врачи, и друзья. Бог миловал, как говорят.

Моя мечта сбылась - я осталась жить, работала, вышла дважды замуж, родила двух дочерей. Многие знакомые не верили в мою победу, но я надеялась, не падала духом и хотела жить.

Многие мои одноклассники ушли из жизни, хотя на то время они были здоровы и крепки. У каждого, наверное, своя судьба, и моя сложилась вот так. Многое пришлось пережить кроме этой травмы, но я креплюсь. Вот моя мечта и сбылась. Я осталась полноценным человеком».

Козлович М.Д.

«Чтобы помочь отцу попасть на «Поле чудес», вышил кроссворд на белых носках»

«До сих пор на телевидении выходит передача «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем, собирая по вечерам большое количество зрителей. Большинство вместе с участниками пытаются угадать заветное слово на табло, болеют за финалиста.

Как и многие, мой папа мечтал попасть на это шоу и лично поздороваться с ведущим. Но для этого необходимо было создать свой кроссворд, отличающийся чем-то необычным. Я решил помочь ему. Он работал на Брестском чулочном комбинате, известном и сейчас своей качественной продукцией. За основу я взял пару белых носков, на которых черными нитками вышил вертикальные и горизонтальные переплетающиеся ряды клеточек. Получилось очень оригинально. Именно благодаря этой головоломке его пригласили в Москву на съемки. Ему не удалось стать победителем, но мечта побывать на «Поле чудес» сбылась».

Петр Николаевич СОРОКУН.

Поздравляем победителей! Внимание: редакция не высылает призы по почте, получить их можно в офисе «Комсомолки» по адресу: Минск, ул. Платонова, 1 Б, предварительно позвонив по телефону: (017) 284-68-58.