МВД - об останках, найденных в Свислочи: «Предположительно, это конечности женщины»

В Милиции прокомментировали ужасную находку минских коммунальников. Напомним, в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь. Они и обнаружили в реке спортивную сумку с останками человека.

- Вчера (2 января - Ред.) днём были обнаружены конечности, предположительно, женщины. В настоящий момент проводятся соответствующие экспертизы, возбуждено уголовное дело, оно расследуется. И в рамках расследования уголовного дела будет известно более достоверная информация, - рассказал на пресс-конференции замначальника главного управления - начальник управления охраны правопорядка ГУОПП милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян.

Вдоль реки больше ничего не было найдено.

- Эта женщина была в розыске? - уточнила "Комсомолка".

- На данный момент такой информации нет.

По словам Курьяна, сейчас будут изучаться все системы видеонаблюдения.