«Через 66 лет, но я нашел родственников!»: читатели делятся трогательными и забавными историями исполнения желаний

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А сегодня мы печатаем две истории.

"Мою троюродную сестру человек в форме забрал прямо с урока"

«…Это происходило в апреле 1952 года в деревне Крипули Докшицкого района Витебской области. До конца урока оставалось минут десять. Вдруг в дверь постучался и рывком распахнул ее военный в синем френче и галифе:

- Кто здесь Конон Мария?!

- Я-а…

Марыся - отличница, третьеклассница, наша красавица с белокурыми кудряшками и большим белым бантом - медленно встала из-за парты. Мы не привыкли звать ее по-другому, и имя Мария резало всем слух. Она доводилась мне троюродной сестрой: ее дедушка и моя бабушка были родными братом и сестрой. Все мальчики в классе были тайно влюблены в нее. И мы, дети, уже хорошо знали, что появление человека в форме НКВД ничего хорошего никому не сулит… И в районе, и в соседних селах уже начали силой проводить сплошную коллективизацию. Люди в нашей деревне хорошо знали, как стали жить «сообща» в тогдашнем соседнем Бегомельском районе Восточной Беларуси, где колхозы были созданы тоже из-под палки, но еще в 30-е годы. Сразу после освобождения в 1944 году многие бывшие колхозники и просто жители Бегомельщины потянулись в деревни и на хутора западных районов, которые до 1939 года были под Польшей. Там сельчане не разучились хозяйствовать на земле, и потому жили лучше.

- Я забираю дзева-ва-чку, - заикаясь, пророкотал военный. - Сабирайся! Пашли, кулацкая атродзь-дзя! Мы выкараним кулацтва, як варожы класс!

Конечно, урок на этом закончился... Пока мы собирали книги, со стороны усадьбы раскулачиваемых показалась подвода. Ее сопровождали двое военных: один верхом на коне, второй - пешком. Сзади шли мать, 68-летний дедушка Андрей, 70-летняя бабушка Настя, старшие братья Марыси -17-летний Мирусь (Мирослав) и хромой Веня (Вениамин) 14 лет, немой от рождения дядя Егор (Георгий). А сверху на каких-то узлах все с тем же белым бантом на кудрявых волосах сидела, казалось, безучастная ко всему наша Марыся. Но когда повозка поравнялась со школой, она попыталась улыбнуться и слабо махнула всем рукой… Вся семья содержала свое поместье в образцовом порядке. У них были две лошади, пароконный плуг, польская молотилка, молодой сад, пчелопасека, скот. Со всем хозяйством справлялись сами. Но ведь раскулачивали в первую очередь именно таких - самых трудолюбивых и умелых хозяйственников.

Пока я шел к себе на хутор, твердо решил: буду искать свою родню, сколько бы ни прошло времени! Прошли годы… Как-то дальняя родственница обмолвилась, что лет 15 назад двое каких-то мужчин приезжали из Бреста в нашу деревню, чтобы им кто-нибудь помог найти бывшую усадьбу родителей. Я сразу уцепился за этот случай. Не буду рассказывать, как искал документы в архивах КГБ, как обращался в поисковую службу «Жди меня», как удалось, обратившись наобум в паспортный стол, найти в городе над Бугом Мирослава Конона - старшего из братьев. Созвонившись с ним, я узнал, что в живых остались лишь Вениамин, который живет в городе Балашов в России, и Марыся - в Казани.

Ей я, конечно же, сразу написал письмо, а с Мирославом периодически созванивался. Но пообщаться лично так и не удалось - он умер. Но мне повезло встретиться с его сыновьями Анатолием и Эдуардом. О раскулачивании они знали в основном со слов отца. Оказалось, их мама - тоже дочь кулака из Брестской области, которого сослали туда же, в Чимкентскую область Казахстана. Там дети раскулаченных сельчан и встретились, создали семью.

Вот так мне все же через 66 лет удалось осуществить свою детскую мечту: найти своих родственников. Очень жаль, что не всех и что так долго шли поиски…

Михаил КОНОН, 78 лет, Витебск.

***

«Мест нет», - сказали мне. Я разозлилась - и создала свой коллектив»

«По профессии я учитель физкультуры. Сейчас на пенсии, четыре года назад сменила место работы. Стало скучно, хотелось творческой реализации. Всегда любила танцы, хоть и нет у меня хореографического образования. Немного занималась спортивными бальными танцами, немного историческими бальными, бачатой, сальсой... Более 20 лет работала в детских оздоровительных лагерях хореографом, организовывала конкурсы бальных танцев. Случайно узнала, что в Гомельском городском центре культуры есть танцевальный коллектив «Бабульки». Название говорящее. Пришла, попросилась. Но мне ответили, что мест нет…

Сказать, что это меня задело - ничего не сказать. Разозлило. Это стало для меня вызовом! И я решила организовать свой коллектив. Пришла в территориальный центр социального обслуживания Железнодорожного района Гомеля - своеобразный «детский сад» для пенсионеров - и предложила свои услуги волонтера. Там согласились. Собрались женщины, и мы стали заниматься - разучиваем вальсы, польки, кадрили, народные и линейные современные танцы. Помня свой неудачный поход в «Бабульки», я принимаю в коллектив всех, неважно, как человек двигается: не потянет - сам отсеется. Сшили костюмы и стали выступать на концертах, смотрах, в близлежащих к городу санаториях. Назвались мы «Акварель» по названию нашего любимого вальса. Нам уже 4 года. Жизнь наполнилась ярким содержанием у всех наших участниц, а у меня особенно, так как я творю и чувствую себя нужной людям.

А этой осенью мы с подругой организовали еще один танцевальный коллектив - «Серебряный век». Там состав смешанный - мужчины и женщины. Выхлопотали зал для занятий, разучиваем танцы и даже проводим балы: в эти новогодние дни у нас четыре бала! Моим девизом стали слова Льва Толстого: «Учи других тому, что умеешь сам, и учись у других всему, чему можешь научиться». Так что мечты сбываются - надо только действовать.

Тамара КУЗЬМИЧЁВА, 62 года. Гомель.

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