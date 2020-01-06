«Детская мечта о медицине исполнилась, когда многие думают о пенсии!»: наши читатели делятся историями исполнения желаний

Зима - не самое позитивное время года, и потому мы решили немного поднять настроение читателям «Комсомолки» с помощью нашего нового конкурса «Мечты сбываются». Расскажите нам о вашей давней мечте, к которой вы долго шли, - неважно какой. Возможно, это встреча с человеком, с которым когда-то разлучила жизнь, и вы никак не могли его найти? Или исцеление от болезни, которая чуть не поставила крест на всех ваших планах, покупка квартиры, на которую вы сами заработали, невероятное путешествие, долгожданный питомец, подтянутая фигура, над которой вы долго и упорно работали… Ведь не бывает большой или маленькой мечты, каждая из них заслуживает того, чтобы быть исполненной. И чтобы быть рассказанной! Рассказанной для того, чтобы вдохновить других…

Мы ждем ваших писем и рассказов о том, что вам пришлось преодолеть на пути к вашей мечте. Лучшие из писем будут опубликованы на страницах «толстушки» и на сайте kp.by, а их авторы получат приятные призы от «Комсомолки»: фирменную утку-подушку, книги из коллекции издательского дома «Комсомольская правда», а также коллекцию новогоднего чая от официального дистрибьютора Ahmad Tea ООО «ЭНЕРГИЯ», чтобы привнести в вашу жизнь еще немного позитива.

Пишите нам по адресу: 220005 г. Минск, а/я 192, либо на электронную почту - mechta@phkp.by, c пометкой «Мечты сбываются». Не забудьте указать ваши данные и телефон для обратной связи.

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«Детская мечта о медицине исполнилась тогда, когда многие подумывают о пенсии!»

«Что буду медсестрой, я знала с детства - бесконечно лечила кукол и мишек, делала «уколы» и давала «пилюли» родителям и младшему брату, с удовольствием листала даже справочник военного врача, который неизвестно как оказался в нашей домашней библиотеке. И даже фото гангрены и рваных ран меня ничуть не пугали! Налегала на химию и биологию в школе, но мама была категорически против моей мечты - мол, сложная работа, ответственность за людей, ночные смены, суточные дежурства, а заработки не очень… Вот торговля, бухгалтерия - другое дело. Ну что сказать, послушалась я маму, закончила факультет экономики одного из институтов. Работала экономистом на крупном предприятии, потом, в 90-е, стала бухгалтером фирмы. Действительно, всегда нормально зарабатывала, но свою профессию так и не полюбила. Долго убеждала себя, что «на работу - с радостью» - это все розовый миф, достаточно того, что у тебя достойная зарплата и нормальные отношения в коллективе.

…Помню, когда вышла замуж и уехала из родительского дома наша младшая дочь и мы с мужем остались вдвоем, у меня был долгий период какой-то растерянности и опустошенности. И в какой-то момент я вдруг поняла, что самые радостные эмоции мне давала только семья и дочери, а работа - нет. И решила… поступать в медицинский колледж. В 45 лет, когда многие мои подруги прикидывали, чем будут заниматься на пенсии! Дети меня поддержали, а муж не очень понял - ну какой диплом начинающей медсестры почти в 47 лет? Но я оставила работу в фирме, отучилась два года, успешно закончила колледж, отработала несколько лет медсестрой ЛФК в поликлинике, затем прошла обучение различным техникам массажа, в том числе и косметического. Сейчас работаю в частном центре, у меня много клиентов - и я ничуть не потеряла в заработках. Постоянно учусь чему-то новому, на работу не иду - лечу! А поскольку весь день на ногах, много физических затрат, я вдобавок постройнела и даже помолодела (может, благодаря учебе бок о бок с молоденькими девушками в колледже?). Даже муж признал, что все перемены мне пошли только на пользу - я как будто обрела свое место в этой жизни. Пусть даже ближе к пенсионному возрасту…»

Наталья, Минск.