Нацотбор на «Евровидение-2020» открыт! Уже появились и первые желающие спеть от Беларуси

Артисты волновались - прошел слух, что в этом году нацотбора не будет, участника из Беларуси на «Евровидении-2020» назначат, что не запрещено регламентом конкурса. Но нацотбор все же будет! С нового года уже открыт прием заявок на участие в нем. Сроки достаточно сжатые - всего лишь до 17 января. Это значит, что если не успел довести до ума песню, то времени осталось совсем в обрез.

Пока из певцов заявили, что точно будут участвовать в нацотборе только Виталий Артист, совсем недавно распустивший свою группу «Без Билета», а также Элина Грейпел из США, наша бывшая соотечественница. Она участвовала в нацотборе прошлого года и, видимо, решила попытать силы еще раз.

Заявки уже принимаются в электронном виде на сайте www.tvr.by. После этого фокус-группа Белтелерадиокомпании проведет предварительный отбор и отсеет совсем уж неформат. Список конкурсантов, допущенных к прослушиванию в здании Белтелерадиокомпании, будет сформирован не позднее 22 января.

А само прослушивание состоится 27 января, и это наша любимая часть отбора, потому что она будет вестись с помощью онлайн-трансляции на сайте. Как обычно, в отборе бывает немало фриков и неожиданных персонажей, считающих себя достойными представлять страну на главном песенном конкурсе Европы (и не только). По итогам этого прослушивания фокус-группа простым большинством голосов определит до двенадцати участников финала проекта. Число не окончательное и может быть изменено, если так решат организаторы.

Ну а сам финал пройдет не позднее 6 марта в формате шоу в прямом телевизионном эфире на канале «Беларусь 1». Победитель определится по итогам голосования профессионального жюри и зрителей.

Напомним, юбилейный, 65-й конкурс песни «Евровидение-2020» пройдет в мае в Роттердаме (Нидерланды). Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал - 16-го.