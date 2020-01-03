«И вот мое время пришло»: 18-летний парень объясняет, почему бросил бутылки с горючей смесью в РОВД и ранил милиционеров

1 января молодой человек бросил в сторону Верхнедвинского отделения Департамента охраны несколько бутылок с горючей смесью. Наряд его быстро задержал, правда, при этом нарушитель ранил ножом двух милиционеров. 3 января Следственный комитет сообщил, что их жизни и здоровью ничего не угрожает, а в отношении задержанного парня возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел» УК.

- На месте происшествия были обнаружены две стеклянные емкости с жидкостью, имеющей запах горюче-смазочных материалов, которые парень успел бросить на территорию отделения. Изъятые объекты направлены на исследование. В отношении задержанного следователями назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, - говорится в сообщении Следственного комитета.

В тот же день, когда было совершено нападение, в сети появилось видео, в котором молодой человек, представившийся Глебом Т., взял ответственность за нападение в Верхнедвинске на себя.

Парень выложил в сеть видео и текстовые материалы, объясняющие его поступок. Фото: скриншот из видео.

- Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, я совершил нападение на Верхнедвинский РОВД, - говорит молодой человек на видео. Правда, на самом деле это Департамент охраны.

За два дня 30-секундный ролик набрал более 10 тысяч просмотров. На своем Телеграм-канале юноша выложил куда более объемное послание, объясняющее, почему он совершил этот поступок.

Глеб Т. - житель Сморгони, ему 18 лет, в 2019 году он закончил школу. Одноклассники вспоминают его как интеллектуально развитого, но социально неадаптированного юношу. Глеб практически не общался с одноклассниками.

- Он занимал места на олимпиадах по истории. Очень интересовался историей крупных военных диктаторов, - вспоминают ребята, которые учились вместе с Глебом.

Молодой человек предлагает совершить революционный переход к обществу, краеугольным камнем которого является справедливость, а правящая элита формируется из интеллектуалов, обладающих высокими морально-этическими качествами.

Модель общества, предлагаемая Глебом, основана на том, что «люди не равны». В этой системе могут быть легализованы легкие наркотики, проституция, гладиаторские бои, проведение опытов на приговоренных к смертной казни. Он выражает неприкрытое презрение к людям, не обладающим определенным уровнем интеллекта, и использует в своем манифесте такие слова, как «быдло», «чернь», «шавки», «менты», «тупые», «бесполезные существа».

«Когда-то я пообещал себе, что буду публично действовать в одиночку, если не смогу найти единомышленников до определенного времени. Единомышленников я так и не нашел. И вот мое время пришло, - пишет молодой человек. - Я больше не хочу влачить жалкое существование в этой стране бок о бок с тупыми холопами, не замечающими всей абсурдности происходящего. Не хочу платить налоги преступной власти. Ну уж нет, с меня хватит».

«Послание» Глеба не отвечает на главный вопрос: почему целью своей акции он избрал именно Верхнедвинский РОВД? В этом предстоит разобраться правоохранительным органам.