В первый день 2020 года в Беларуси выросли тарифы на газ и свет

Правительство утвердило новые тарифы на газ и электричество. Газ подорожал на копейки. Так, если вы живете в доме или квартире с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением, то оплата за одного человека за газ составит 3,37 рубля в месяц (до подорожания было 3,29 рубля).

Электроэнергия подорожала существеннее. Предположим, что две семьи, одна из которых живет в квартире с электрической плитой, а вторая - с газовой, потребляют в месяц по 200 киловатт-часов. До подорожания семья, живущая в квартире с газовой плитой, платила за свет 34,92 рубля, а сейчас будет платить 38,02 рубля. Для семьи, живущей в квартире с электрической плитой, те же 200 киловатт обойдутся на 2 рубля 64 копейки больше, чем в декабре (до подорожания - 29,68 рубля, сейчас - 32 рубля 32 копейки). Это расчет по одноставочному тарифу, т. е. плата идет за фактически потребленное электричество. Существующие дифференцированные тарифы тоже подорожали. К слову, по какому тарифу платить, жильцы решают сами.