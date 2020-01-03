2020-01-03T22:30:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Списывать долги и штрафы государство теперь будет с зарплатных карт или депозитов без вашего согласия. Даже с валютных!

Рассказываем подробности, как будут работать новые правила оплаты долгов, например, перед налоговой и разных штрафов
Виктор ПАЖИТОК
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С первых чисел января заработал новый механизм, который позволит автоматически списывать долги плательщиковС первых чисел января заработал новый механизм, который позволит автоматически списывать долги плательщиковФото: Павел МАРТИНЧИК
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Новые правила оплаты долгов перед государством определены указом президента №414 «О совершенствовании безналичных расчетов». Несмотря на то, что сам указ был подписан еще осенью 2018 года, некоторые его положения вступили в силу только с 1 января 2020 года. В частности, к этой дате Национальный банк создал автоматизированную систему исполнения денежных обязательств (сокращенно - АИС ИДО).

Это новый механизм, который позволит автоматически списывать долги плательщиков (а это юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица) перед государством и погашать любые неоплаченные штрафы. Списание денег будет проводиться в бесспорном порядке, а средства теперь будут автоматически брать с банковских счетов должника - текущих, валютных, а также депозитов и электронных кошельков.

Правом взыскивать деньги с должников наделены налоговые и таможенные органы, Комитет госконтроля, Минфин, Фонд социальной защиты населения, структуры, ведущие уголовный процесс, и другие уполномоченные госорганы. Раньше процессом взыскания занимались судебные исполнители, сейчас должник рассчитается по долгам и сам не заметит.

Так, взыскатель отправляет платежное требование в АИС ИДО, система автоматически рассчитывает общую сумму долгов плательщика, определяет очередность их погашения и направляет в банк должника соответствующий электронный документ, где указана точная сумма долга.

К примеру, вы имеете задолженность по платежам в бюджет, неоплаченный налог или штраф в размере 100 рублей. АИС ИДО направит информацию о вашем долге во все банки, где у вас открыты счета, средства сразу же заморозят. Затем 100 рублей спишут с вашего текущего счета, на который вы, к примеру, получаете зарплату.

Если такого счета у вас нет, но есть валютный, то деньги спишут с него, продав предварительно валюту по курсу. Если нет и валютного счета, но есть деньги на депозите, то в бесспорном порядке 100 рублей заберут с него.

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