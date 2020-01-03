2020-01-03T17:06:23+03:00
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КП Беларусь

Первый концерт в 2020-м Сергей Михалок закончил прыжком и хитом "Песняров"

1-го января "Ляпис-98" выступал в Киеве [видео]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Михалок, как всегда, показал отличную форму и послушал с киевлянами "Песняров".Михалок, как всегда, показал отличную форму и послушал с киевлянами "Песняров".Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ
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Концерт в Caribbean Night Club для группы "Ляпис-98" был первым в новом году. Спустя пару дней после большого минского концерта в Prime Hall Михалок и компания выступили перед киевской публикой.

В финале концерта на экране появился видеоряд, где были снимки молодых "Песняров", надгробный памятник лидеру ансамбля Владимиру Мулявину, табличка с минского бульвара его имени. А фоном звучал один из главных хитов легендарного белорусского ВИА - "Касіў Ясь канюшыну".

- И последний прыжок, последний шанс, - сказал Сергей Михалок и действительно сделал фирменный прыжок под "ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла" Мулявина и компании.

А потом лидер оркестра радикального шансона, как именует себя "Ляпис-98", продолжил:

- Вот это уникальная эстрада, белорусские "Песняры". Послушайте, как звучат! Кумиров знать надо!

Интересно, что под четкий ритмический рисунок "Касіў Ясь..." Сергей Михалок показал и несколько ударов, очевидно, перенесенных на сцену из спортзала. И ведь действительно одно с другим очень даже согласуется!

На БИС.Источник: facebook.com/lyapis98

Кстати, не так давно в честь прошлогоднего 50-летия "Песняров" Михалок и сам спел хит "Песняров" - "Белоруссию".

Спрашивали, Как Играешь?? - Вот Так)).Источник: facebook.com/lyapis98

Напомним, недавно звезды белорусской музыки пели золотые шлягеры "Песняров" в проекте "Комсомолки".

#Песняры50: Белорусские звезды вспоминают любимые песни Песняров .

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