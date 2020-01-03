Николай Лукашенко вошел в состав команды президента на Рождественском турнире

«Чижовка-Арена» принимает XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси. Здесь шансы на победу белорусской команды высоки, чего не скажешь про баталии, которые будут параллельно проходить на «Минск-Арене». Минское «Динамо», уступив рижанам (0:2) в чемпионате КХЛ, обновило клубный антирекорд - 12 поражений подряд.

Кстати, главный тренер президентской команды на Рождественском турнире - Дмитрий Басков. Он же генеральный директор минского «Динамо». В составе белорусской дружины и тренер «Динамо» Михаил Грабовский.

Кроме него заявлены и другие именитые хоккеисты нашей страны: вратарь Игорь Брикун, защитники Александр Рядинский и Андрей Башко, нападающие Константин Кольцов и Олег Антоненко… Самый молодой участник команды - младший сын президента 15-летний Николай Лукашенко.

На матчи белорусской команды можно купить билеты. Стоимость - 5 рублей. Правда, в продаже их было считаное количество. Остальные места на 9-тысячной арене были уже заняты. 3 января пройдет игра с командой ИИХФ (Международная федерация хоккея), 4 января - против сборной США, 6 - 7 января пройдут полуфиналы и матчи за медали.

Напомним, что команда президента 12 раз выигрывала турнир, а еще 3 раза первенствовали россияне (последний раз в 2015-м).

На первом этапе 12 команд разделены на четыре группы: А - Беларусь, сборная IIHF, США; В - Китай, ОАЭ, сборная Балкан; С - Украина, Швейцария, Финляндия; D - сборная Балтии, Германия, Россия. В полуфинал выйдут победители групп.

Состав команд разнообразный. Например, китайцы представлены любительским клубом из Харбина. В команде ОАЭ есть белорусы - например, известный в прошлом нападающий Сергей Заделенов. А Артем Сенькевич - главный тренер. В российской команде нет именитых игроков, а оба вратаря представлены в заявке без регалий, как любители.