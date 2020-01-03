В брестском «Динамо» новый-старый тренер: ранее он приходил в кризисы

В конце ноября брестское «Динамо» оформило первое в своей истории чемпионство. Уже в середине декабря поползли слухи, что из клуба уйдет главный тренер Марцел Личка, а спортивный директор Сергей Ковальчук покинет свой пост.

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Все это подтвердилось. Правда, Ковальчук вновь стал главным тренером.

Ковальчук для Бреста - свой человек. Как игрок за «Динамо» провел около 200 матчей. В 2008-м начал карьеру тренера. Уже в 2009-м стал главным тренером - по ходу сезона принял команду и успешно справился с миссией по спасению от вылета в Первую лигу. В последующие годы его еще два раза призовут на пост, чтобы спасать «Динамо». Интересно, что несколько раз после решения задачи ему говорили примерно так: спасибо, но на новый сезон поищем тренера с именем. Более-менее долго он работал с брестчанами в годы кризиса (2012 - 2016), когда продолжительное время не выплачивали зарплаты. Ковальчук даже рассказывал, что за два года купил только одни джинсы.

- Благо сильно не толстею. Было время, поправился - так я вам скажу, тяжело, блин! Надо весь гардероб обновлять! Ну, вот и позитив: такая жизнь заставляет держать себя в тонусе. Не толстеешь - и все нормально, одежду можно не менять, - рассказывал Ковальчук «Прессболу» в 2016-м.

Когда в Бресте благодаря новым спонсорам зажили на широкую ногу, Ковальчука подвинули на пост спортивного директора. Но в 2018-м после отставки чеха Латала брестчанина вновь временно призвали на пост главного тренера. И тогда «Динамо» выиграло Кубок Беларуси.

Сейчас ситуация повторилась. Болельщики по старой памяти задумались: снова смутные времена? Ведь владелец клуба Александр Зайцев не раз говорил, что брестский «Рух» как бренд и проект ему больше симпатичен.

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К тому же в кулуарах поговаривают, что из команды уйдут лидеры - Павел Нехайчик и Александр Гутор. Максим Витус и Алексей Хобленко уже покинули команду. Из приобретений пока только молодой и перспективный Евгений Шевченко из «Минска».