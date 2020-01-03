«Будет непросто организовать более выгодные альтернативные поставки». Россия перекрыла кран с нефтью для Беларуси

Пока большинство белорусов охлаждали шампанское и нарезали оливье к новогоднему столу, президенты Беларуси и России вели переговоры об условиях поставок нефти и газа в Беларусь. Впрочем, это уже стало праздничной традицией - страны не раз договаривались о цене на нефть и газ практически под бой курантов. В этот раз найти компромисс так и не удалось: Александр Лукашенко и Владимир Путин несколько раз созвонились, но в итоге только поздравили друг друга с Новым годом. А с 1 января Россия перекрыла нам кран с нефтью.

При этом речь идет только о приостановке поставок на наши нефтеперерабатывающие заводы. Российская нефть Urals (которая, к слову, была виновницей поломки наших НПЗ в апреле 2019-го) по-прежнему идет в Европу транзитом через Беларусь по нефтепроводу «Дружба».

- Мы работаем в рамках годовых контрактов: 2019-й закончился, а 2020-й еще не подписали. Поэтому сейчас поставок российской нефти нет. Но запасы есть, наши НПЗ не остановились, они работают на технологически минимальных мощностях, - сообщили «Комсомолке» в концерне «Белнефтехим» и добавили, что не знают, когда соглашение о ценах будет достигнуто.

По данным ТАСС, запасов нефти в Беларуси хватит примерно до конца января. В «Белнефтехиме» точную цифру запасов не назвали, но заверили, что этого точно хватит до принятия нового решения о поставках. Есть предположение, что соглашение подпишут по окончании двухнедельных каникул у россиян.

Сначала интеграция, потом стулья?

В ноябре Александр Лукашенко грозился не подписать план интеграции с Россией, если нефтегазовые вопросы не решатся. Путин в свою очередь дал понять, что не собирается дотировать поставки до решения вопроса об интеграции.

24 декабря белорусский президент сказал в интервью «Эху Москвы», что намерен искать альтернативную нефть и подумывает еще отобрать у страны-соседки две из трех труб нефтепровода «Дружба». В итоге Россия будет поставлять не 60 млн тонн нефти, а втрое меньше.

- Я от руководства России это не скрываю, я буду искать альтернативу (российской нефти. - Ред.). Ее все равно надо искать. Я могу самый дешевый маршрут через Польшу - они предлагают это. Взять саудовскую нефть или американскую - что дешевле - и в Гданьске по трубе завести реверсом. У меня три трубы нефтепровода «Дружба» из России идут. На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю на нефтеперерабатывающий завод - северный и южный. У нас два мощных нефтеперерабатывающих завода в этом году полностью закончили модернизацию, глубина переработки - как в Европе, - сказал тогда Александр Лукашенко.

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал высказывания белорусского президента политическими, а намерения - «очень трудно реализуемыми» и подразумевающими все те же мировые цены на нефть.

- Логистика, которая упоминалась (реверсные поставки иностранной нефти через Польшу. - Ред.), всегда будет связана с удорожанием тарифа и поставок нефти, - цитирует Токарева РБК.

Можем ли мы обойтись без российской нефти?

Россия долго предоставляла нам нефть по ценам ниже мировых. Но к 2024 году цена станет рыночной из-за проведения в России налогового маневра. Напомним, он предполагает, что к 2024 году в России будет отменена вывозная пошлина на нефть, но вырастет налог на добычу полезных ископаемых, в том числе и нефти. Это значит, что нефть для российских НПЗ станет такой же дорогой, как и для иностранных потребителей. Чтобы свои же НПЗ не пострадали, Россия компенсирует им этот налоговый маневр. Беларусь тоже просила предоставить такую компенсацию, но увы. В сухом остатке выгода от партнерства с Россией к 2024 году останется только в коротком пути транспортировок.

Беларусь уже давно ищет альтернативу российской нефти. Были попытки поставок из Венесуэлы, Азербайджана и Ирана, но эта нефть выходила слишком дорогой из-за сложной схемы транспортировки. В мае 2019 года президент Беларуси поручил разработать схему поставок нефти и нефтепродуктов из Казахстана. Но более выгодного варианта, чем Россия, мы пока не нашли.

- В условиях проходящего в России налогового маневра цена нефти для нас в прошлом году составляла порядка 80% мировой цены. Пока есть эта 20%-ная «скидка», будет непросто организовать более выгодные альтернативные поставки. Хотя, как показал опыт, в условиях конфликта на сырьевом рынке мы достаточно быстро договорились о поставках нефти в Венесуэле и Азербайджане. Технические возможности для этого у Беларуси есть, и после 2024 года Беларуси можно будет всерьез рассматривать альтернативные системные поставки, - считает обозреватель сырьевых рынков Татьяна Маненок.

Почем российские газ и нефть для Беларуси?

В прошлом году мы покупали российскую нефть по цене в среднем 400 долларов за тонну (около 54,8 доллара за баррель). Средняя цена российской нефти марки Urals на мировом рынке в 2019 году - 63,5 доллара за баррель.

В 2019-м Беларусь получала газ из России по 127 долларов за тысячу кубометров (при его поставках в Европу по 200 долларов), но настаивала на цене Смоленской области - около 70. В 2020-м цена на газ может достичь уже 152 долларов.