2020-01-10T12:54:20+03:00
Спорт
КП Беларусь

Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» и прервало серию 12 поражений подряд в КХЛ

Во втором периоде проигрывали 0:2, но смогли выиграть!
Захар ПЛАТОНОВ
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"Динамо" обыграло "Северсталь" в Череповце. Фото: ХК Динамо Минск"Динамо" обыграло "Северсталь" в Череповце. Фото: ХК Динамо Минск
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За пару дней до матч с «Северсталью» главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт съездил на «Линию Сталина» и сделал фото с автоматом. Совпадений или нет, но после этого команда смогла прервать серию из 12 поражений подряд (этот клубный антирекорд установили 30 декабря)

А ведь в Череповце все начиналось так, что по привычке казалось: еще одного поражения не избежать. К 24-й минуте «зубры» проигрывали 0:2. Но Принс, Стефанович, Граньяни забросили по шайбе и принесли победу.

- В самом начале матча мы получили быстрый гол. Пропущенная шайба во втором периоде нас несколько надломила и остановила. Но мы были сильными, держались вместе и контролировали игру. Шейн Принс вернул нас в игру. В третьем периоде мы показали хороший хоккей. Понравился дух команды, я очень рад, что мы прервали эту серию и начинаем год с победы, - сказал Вудкрофт после матча.

Также его спросили, какая цель команды до конца сезона.

- Основная цель – развивать игроков и сражаться за победы в каждом матче. Игрокам нужно показывать своей игрой, кто хочет продолжить играть за «Динамо». Знали, что сезон будет сложным для нас, это не стало сюрпризом. Но это путь к развитию, так строится команда. Мы будем продолжать это делать. В ходе сезона видели позитивные моменты, которые могут привести нас к успеху.

Благодаря победе минчане ушли с последнего места в Западной конференции: 30 очков у Минска, 29 – у Риги. Но до зоны плей-офф целых 18 очков!

5 января «Динамо» дома сыграет с питерским СКА, 7 января – с «Куньлунем».

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