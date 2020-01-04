Светодизайнер Давид Мисакян: Я сросся с «Би-2» на уровне ДНК

Мы решили заранее поговорить со светодизайнером Давидом Мисакяном, который работает с группой вот уже седьмой год, и узнали, к чему нам готовиться

- Давид, в чем особенность шоу NewBest, которое уже сейчас называют одним из лучших?

- Как обычно происходит на больших концертах. Приходит человек, садится на третий ярус и смотрит в темноте на маленькую, как спичечный коробок, сцену, которая переливается всеми огнями и по которой прыгают как блохи маленькие артисты. Получается, что партер кайфует, а зрители на галерке - нет. Мы убили темноту, повесили в зале много света, который раздражает зрителя. Концерт - это же про раздражение рецепторов: зрительных, слуховых. Есть немало религиозных и психологических практик, помогающих поднять людей со своих мест, заставить их взяться за руки и посмотреть друг на друга. Вот это нелишне и на концертах, и мы это тоже используем. А еще мы сделали две сцены, чтобы те, кто сидит на галерке, увидели артистов рядом с собой. Все это придумано ради того, чтобы объединить зрителей.

Давид раскрыл для нас некоторые нюансы шоу NewBest. Фото: личный архив

- В самом начале концерта звучит intro, на экранах мелькают кадры из клипов, а под конец заполняются белым светом и освещают весь зал…

- Экраны у нас очень важный элемент шоу - мы показываем не только артистов и тематическое видео к песням, но и самих зрителей. Как в песне «Молитва», когда они смотрят на сцену, счастливые и влюбленные. Почему? Потому что нет в жизни ничего интересней, чем смотреть на других людей. На этом и построена индустрия моды, глянец, кинематограф и театр.

- Какими произведениями вы вдохновлялись, когда создавали это шоу?

- NewBest - это фактически сборник лучших песен, которые были написаны в разном настроении и возрасте. Объединить их в одну концепцию было довольно сложно, но нам удалось! Первое, о чем мы говорили, когда придумывали шоу, - что это должно быть празднично, торжественно и ярко.

Экраны - важный элемент шоу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Шура и Лева непосредственно участвовали в создании шоу, были споры?

- Да, естественно! И это залог успеха. Включите концертники на УouТube и сами все увидите. Когда артист отдает производство концерта на откуп проходимцам, получается полная ерунда. А когда вникает сам во все этапы, получается великолепно. Ну в самом деле странно, если человек написал песню, это отзеркаленная история его переживаний и внутренних ощущений. И вот он отдает на откуп визуализацию своих переживаний каким-то моушен-дизайнерам, режиссерам. Образно говоря, песня у него про расставание, а они рисуют крокодила на экране. Звучит дико, но это происходит повсеместно!

- Вы хорошо чувствуете, что им нужно?

- Мне кажется, я уже сросся с «Би-2» на уровне ДНК.

6 июня самая популярная рок-группа современности представит новое шоу NewBest.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- И занимаетесь только ими?

- Когда появляется свободное время, удается заниматься еще какими-то проектами. Например, работал над концертом Полины Гагариной, которым горжусь. А когда меня спрашивают о лучшей своей работе, я вспоминаю концерт Animal Джаz в Санкт-Петербурге 3 января 2014 года. Он есть в интернете, можете посмотреть. Сейчас я вырос профессионально и делаю куда более технологичные вещи - но там случилась магия. Это была на 100% живая работа, ничего не было заранее запрограммировано. Все цветовые партитуры и переходы делались на лету.

Организаторы уверяют, что на обновленном «Динамо» каждый зритель станет важной частью шоу в режиме «дополненной реальности».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я знаю, что светохудожники, даже если программируют заранее весь концерт, оставляют несколько песен в «ручном режиме».

- Это делают, чтобы светодизайнер чувствовал себя участником группы, получал удовольствие от совместной работы. И в концерте NewBest я оставил полностью живое управление светом на песнях «Полковник», «Компромисс», «Лайки».

- Какими качествами должен обладать человек, чтобы освоить вашу профессию?

- Прежде всего он должен быть музыкально эрудированным, слушать много музыки. И со временем начинаешь понимать законы создания музыкального произведения, предугадывать музыкальную структуру песни, аранжировку.

На прошлом концерте в Москве сцена была оформлена в темных тонах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы начинали NewBest на большой площадке в Москве, сейчас ездите по меньшим площадкам в регионах. А в Минске будет стадион под открытым небом на 35 тысяч человек. Шоу на разных площадках отличаются?

- В нашем туре четкий принцип: концерт должен смотреться везде одинаково. Не будем называть артистов, которые дают шикарное шоу в Москве в «Олимпийском» с танцорами и летающими конструкциями, а по регионам ездят с экраном 4Х6 метров. Зритель не виноват, что он живет в регионе. Знаю, что с теми же декорациями, с которыми выступают в Москве, ездят Сергей Лазарев, Филипп Киркоров. И на концерте «Би-2», вне зависимости от того, куда вы придете, вы увидите одно и то же шоу.

Светодизайнер Давид Мисакян получает удовольствие от совместной работы с «Би-2».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вносились ли изменения после того, как вы начали гастролировать с NewBest?

- Каждый раз что-то меняется, дорабатывается, убирается. Я раньше думал, что мы одни такие психи. Но как-то попал на концерт Роджера Уотерса и узнал, что он каждый концерт пересматривает потом и что-то дополняет. Хотя, казалось бы, это легенда музыки, он мог бы давно успокоиться на этот счет. Вот наши парни такие же, за что я их очень люблю.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Би-2» с шоу NewBest

6 июня 2020 года, 18.00, минский стадион «Динамо».

Билеты: 37 - 73 рубля.

Т.(029) 937-17-17.