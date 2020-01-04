2020-01-04T13:11:45+03:00
Спорт
КП Беларусь

Жена белорусского хоккеиста снялась для мексиканского Playboy. Очень горячие фото!

Даша Март - звезда Инстаграма, сейчас она в Майами [фото]
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Белоруска Даша Март добралась до фотосессии для Playboy. Фото: instagram.com/playboymxБелоруска Даша Март добралась до фотосессии для Playboy. Фото: instagram.com/playboymx
Изменить размер текста:

Белорусская модель Даша Март покорила новую вершину – снялась для мексиканского Palyboy. Она давно участвовала в разных гламурных фотосессиях, в ее Инстаграме 1,7 млн подписчиков.

Хотели бы оставить эти следы на теле Даши Март? Фото: instagram.com/playboymx

Хотели бы оставить эти следы на теле Даши Март? Фото: instagram.com/playboymx

Фотосессия Даши Март для мексиканской версии Playboy. Фото: instagram.com/playboymx

Фотосессия Даши Март для мексиканской версии Playboy. Фото: instagram.com/playboymx

Жена белорусского хоккеиста поразила интернет своими фотографиями

Похоже, Даша Март прописалась во Флориде. Почти все ее последние снимки в Инстаграм с такой геолокацией.

Даше Март нравится во Флориде. Фото: instagram.com/dashamart

Даше Март нравится во Флориде. Фото: instagram.com/dashamart

типичное фото из Инстаграма Даши Март. Фото: instagram.com/dashamart

типичное фото из Инстаграма Даши Март. Фото: instagram.com/dashamart

Новогодний лук Даши Март. Фото: instagram.com/dashamart

Новогодний лук Даши Март. Фото: instagram.com/dashamart

Муж Даши Март – белорусский хоккеист Александр Бородуля.

Александр Бородуля и Даша Март. Фото: instagram.com/dashamart

Александр Бородуля и Даша Март. Фото: instagram.com/dashamart

Правда, 28-летний вратарь летом ушел из «Динамо-Молодечно» и с тех пор он нем как о хоккеисте ничего не слышно. Судя по Инстаграму, он тоже находится во Флориде.

Неделю назад Даша опубликовала видео с такой подписью:

- Еще много лет назад мне попалась страничка этих ребят на глаза. Тогда я и подумать не могла, что когда-нибудь буду принимать участие в их проекте. Очень классный опыт и весело проведённое время. Особенно запомнились взгляды прохожих , когда фотографировались на пляже.

dashamartdashamart
Даша Март притягивала взгляды прохожих в пестром и откровенном наряде
31590 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Инстаграм-модель Даша Март снялась в горячей фотосессии для «Динамо»

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Беларусь сэкономила на прививках против гриппа $75,6 млн. Каким образом?
Жителя Бобруйска задержали с крупной партией наркотиков для закладок
Лукашенко: «Беларусь и Латвия организуют один из лучших чемпионатов мира по хоккею»
«Вел самые острые направления». Александр Червяков стал министром экономики
Фотофакт: в минском аэропорту продают сувениры по цене зарплаты в райцентре
Таксисту из Гродно выбили зубы и сломали челюсть за «новогодний тариф»
Александр Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством Христовым
Захлебнулся в придорожной канаве в декабре: в прошлом году утонули 362 белоруса
Зима близко? К Рождеству придут морозы и гололедица
"Белнефтехим" о прекращении поставок нефти из России: «Не лучший этап в сотрудничестве»
Минчанин поругался с бывшей женой и поджег дверь соседки, к которой она ушла
В Жодино друг сына ограбил семейную пару, пока они отмечали в поездке Новый год
Витеблянин подошел посмотреть, что случилось с фейерверком, и получил залп в лицо: ЧП в Лиозненском районе
«Ушла 30 декабря на учебу и пропала»: в Минске ищут 17-летнюю девушку
Как в «Белых Росах»: в Минске украли детскую коляску, чтобы возить в ней стеклотару
Спички - всё! Спустя 127 лет в Пинске закрылась самая знаменитая спичечная фабрика Беларуси
В Беларуси подняли минимальные цены на алкоголь
«Сотрудничество транзитной отрасли очень значимо». Латвия готова предоставить инфраструктуру поставок для нефти в Беларусь
В Бресте нашли мину времен Первой мировой войны
«Очереди связаны с выходными в России»: в Госпогранкомитете прокомментировали ситуацию на границе
Минздрав: «От пиротехники пострадало 46 человек»
7-летний ребенок петардой сжег Деда Мороза в Гомеле
Канадский тренер минского «Динамо» сфотографировался с автоматом на «Линии Сталина»
Нападение на милицию в Верхнедвинске: возбуждено уголовное дело, 18-летнего парня проверят психологи и психиатры
В Речицком районе был пожар на нефтяной скважине
Россия остановила поставки нефти на белорусские НПЗ
В Минске в Свислочи нашли сумку с человеческими конечностями