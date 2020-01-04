Жена белорусского хоккеиста снялась для мексиканского Playboy. Очень горячие фото!

Белорусская модель Даша Март покорила новую вершину – снялась для мексиканского Palyboy. Она давно участвовала в разных гламурных фотосессиях, в ее Инстаграме 1,7 млн подписчиков.

Хотели бы оставить эти следы на теле Даши Март? Фото: instagram.com/playboymx

Фотосессия Даши Март для мексиканской версии Playboy. Фото: instagram.com/playboymx

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Похоже, Даша Март прописалась во Флориде. Почти все ее последние снимки в Инстаграм с такой геолокацией.

Даше Март нравится во Флориде. Фото: instagram.com/dashamart

типичное фото из Инстаграма Даши Март. Фото: instagram.com/dashamart

Новогодний лук Даши Март. Фото: instagram.com/dashamart

Муж Даши Март – белорусский хоккеист Александр Бородуля.

Александр Бородуля и Даша Март. Фото: instagram.com/dashamart

Правда, 28-летний вратарь летом ушел из «Динамо-Молодечно» и с тех пор он нем как о хоккеисте ничего не слышно. Судя по Инстаграму, он тоже находится во Флориде.

Неделю назад Даша опубликовала видео с такой подписью:

- Еще много лет назад мне попалась страничка этих ребят на глаза. Тогда я и подумать не могла, что когда-нибудь буду принимать участие в их проекте. Очень классный опыт и весело проведённое время. Особенно запомнились взгляды прохожих , когда фотографировались на пляже.

dashamart Даша Март притягивала взгляды прохожих в пестром и откровенном наряде

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