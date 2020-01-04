Жена белорусского хоккеиста снялась для мексиканского Playboy. Очень горячие фото!
Белорусская модель Даша Март покорила новую вершину – снялась для мексиканского Palyboy. Она давно участвовала в разных гламурных фотосессиях, в ее Инстаграме 1,7 млн подписчиков.
Хотели бы оставить эти следы на теле Даши Март? Фото: instagram.com/playboymx
Фотосессия Даши Март для мексиканской версии Playboy. Фото: instagram.com/playboymx
Жена белорусского хоккеиста поразила интернет своими фотографиями
Похоже, Даша Март прописалась во Флориде. Почти все ее последние снимки в Инстаграм с такой геолокацией.
Даше Март нравится во Флориде. Фото: instagram.com/dashamart
типичное фото из Инстаграма Даши Март. Фото: instagram.com/dashamart
Новогодний лук Даши Март. Фото: instagram.com/dashamart
Муж Даши Март – белорусский хоккеист Александр Бородуля.
Александр Бородуля и Даша Март. Фото: instagram.com/dashamart
Правда, 28-летний вратарь летом ушел из «Динамо-Молодечно» и с тех пор он нем как о хоккеисте ничего не слышно. Судя по Инстаграму, он тоже находится во Флориде.
Неделю назад Даша опубликовала видео с такой подписью:
- Еще много лет назад мне попалась страничка этих ребят на глаза. Тогда я и подумать не могла, что когда-нибудь буду принимать участие в их проекте. Очень классный опыт и весело проведённое время. Особенно запомнились взгляды прохожих , когда фотографировались на пляже.
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