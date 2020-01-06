Митрополит Павел - в Рождественском послании белорусам: «В наших силах совершать добрые дела каждый день»

«Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас со светозарным и мироспасительным праздником Рождества Христова! (…) Сын Божий пришел на землю по всеблагой воле Бога Отца, бесконечно любящего сотворенное Им человечество. (…)

По слову святителя Льва Великого, «никто не отлучен от участия в этом ликовании, ведь повод к радости общий для всех. Господь наш, Победитель греха и смерти, не найдя ни одного безгрешного человека, пришел, дабы всех сделать свободными». Свобода от зла, греха и оков самой смерти - вот тот бесценный дар, который принес всем нам Спаситель, родившийся под сводами Вифлеемской пещеры. (…)

Наша христианская миссия - творить добро не от случая к случаю, но регулярно и постоянно. В наших силах, с помощью Божией, совершать добрые дела каждый день.

Господь призывает всех нас творить добро по мере наших возможностей и помнить, что есть такие добрые дела, к которым призваны все христиане. Это искреннее прощение нанесенных нам обид и молитва за наших ближних, сердечное сострадание к нуждающимся и молитвенное воздыхание к Богу о тех, кому мы не можем помочь физически.

Если мы будем проявлять больше терпения, чуткости, внимания, уважения друг ко другу, если будем прощать и молиться друг за друга, то мир, в котором мы живем, станет лучше. Если мы хотим изменить и направить общество к добру, святости и правде, то нам следует начать этот процесс с самих себя, с преображения наших душ светом Евангельских заповедей. Только в этом случае благодатные дары Духа Святого - любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5:22-23) - могут стать началом созидания Царства Божия, которое, по слову Христа Спасителя, внутри нас есть (Лк. 17:21).

Размышляя сегодня о Боговоплощении Сына Божия и Спасителя мира, и о пройденном трудном и долгом пути к Вифлеемской пещере персидских мудрецов, каждый из нас также призван пройти свой непростой путь к Богу (…).

Сердечно желаю всем вам, возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри и пастыри, иноки и инокини, дорогие братия и сестры, чтобы пример благочестивых волхвов вдохновил всех нас на исполнение Христовых заповедей, дабы нам достойно присоединиться к вселенскому празднованию Рождества Христова, принеся Богомладенцу Христу свои скромные, но искренние дары - дела добра, любви и милосердия.

«Христос рождается - славьте! Христос с небес - встречайте! Христос на земле - возноситесь!» - провозглашает в эти светлые дни Святая Церковь. Встретим же Господа подобающими дарами и принесем Ему вместо золота, ладана и смирны крепкую веру, вдохновенную надежду, деятельную любовь. (…) Возрадуемся и возвеселимся, яко с нами Бог!»