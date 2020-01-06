Расписание богослужений на сочельник и Рождество в январе 2020 года Минске
Свято-Духов кафедральный собор
(ул. Кирилла и Мефодия, 3)
6 января
8.00 - Царские часы
9.30 - Великая вечерня в соединении с Божественной литургией
17.30 - Всенощное бдение
23.40 - Часы
7 января
0.00 - Божественная литургия (ночная)
6.40 - Часы
7.00 - Божественная литургия (ранняя)
9.40 - Часы
10.00 - Божественная литургия (поздняя)
Петропавловский собор
(ул. Раковская, 4)
6 января
8.00 - Царские часы
9.00 - Великая вечерня в соединении с Божественной литургией
18.00 - Всенощное бдение
7 января
2.00 - Часы
2.20 - Божественная литургия (ночная)
6.30 - Часы
7.00 - Божественная литургия (ранняя)
9.30 - Часы
10.00 - Божественная литургия (поздняя)
Приход храма благоверного князя Александра Невского
(ул. Козлова, 11)
6 января
9.00 - Великая вечерня в соединении с Божественной литургией
18.00 - Всенощное бдение
7 января
0.00 - Часы
0.20 - Божественная литургия (ночная)
8.40 - Часы
9.00 - Божественная литургия (поздняя)
Свято-Елисаветинский монастырь
(ул. Выготского, 6)
6 января
5.00 - Полунощница (Елисаветинский храм)
5.45 - Царские часы
7.30 - Великая вечерня в соединении с Божественной литургией
18.00 - Всенощное бдение (Державный храм)
7 января
0.40 - Часы
1.00 - Божественная литургия (ночная), (Державный храм)
6.40 - Часы
7.00 - Божественная литургия (ранняя), (Елисаветинский храм)
8.40 - Часы
9.00 - Божественная литургия (поздняя), (Державный храм)