2020-01-06T16:26:56+03:00
Минск
КП Беларусь

Расписание богослужений на сочельник и Рождество в январе 2020 года Минске

Православные верующие празднуют Рождество Христово
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Верующие празднуют Рождество Христово.Верующие празднуют Рождество Христово.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Свято-Духов кафедральный собор

(ул. Кирилла и Мефодия, 3)

6 января

8.00 - Царские часы

9.30 - Великая вечерня в соединении с Божественной литургией

17.30 - Всенощное бдение

23.40 - Часы

7 января

0.00 - Божественная литургия (ночная)

6.40 - Часы

7.00 - Божественная литургия (ранняя)

9.40 - Часы

10.00 - Божественная литургия (поздняя)

Петропавловский собор

(ул. Раковская, 4)

6 января

8.00 - Царские часы

9.00 - Великая вечерня в соединении с Божественной литургией

18.00 - Всенощное бдение

7 января

2.00 - Часы

2.20 - Божественная литургия (ночная)

6.30 - Часы

7.00 - Божественная литургия (ранняя)

9.30 - Часы

10.00 - Божественная литургия (поздняя)

Приход храма благоверного князя Александра Невского

(ул. Козлова, 11)

6 января

9.00 - Великая вечерня в соединении с Божественной литургией

18.00 - Всенощное бдение

7 января

0.00 - Часы

0.20 - Божественная литургия (ночная)

8.40 - Часы

9.00 - Божественная литургия (поздняя)

Свято-Елисаветинский монастырь

(ул. Выготского, 6)

6 января

5.00 - Полунощница (Елисаветинский храм)

5.45 - Царские часы

7.30 - Великая вечерня в соединении с Божественной литургией

18.00 - Всенощное бдение (Державный храм)

7 января

0.40 - Часы

1.00 - Божественная литургия (ночная), (Державный храм)

6.40 - Часы

7.00 - Божественная литургия (ранняя), (Елисаветинский храм)

8.40 - Часы

9.00 - Божественная литургия (поздняя), (Державный храм)

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