2020-01-04T13:04:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Мальчик с помощью плаката попросил клюшку у президента - и Лукашенко отдал ее после матча

Возможно, этой клюшкой Лукашенко сделал хет-трик в первом матче на Рождественском турнире [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Письмо Деду Морозу на хоккее. Фото: Телеграм-канал Пул Первого (t.me/pul_1)Письмо Деду Морозу на хоккее. Фото: Телеграм-канал Пул Первого (t.me/pul_1)
Изменить размер текста:

3 января стартовал 16-й Рождественский турнир среди любителей хоккея на призы президента Беларуси. Сама команда президента Беларуси стартовала с крупной победы над сборной ИИХФ (Международной федерации хоккея) – 11:3. По три шайбы на свой счет записали Александр Лукашенко и глава Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов.

Николай Лукашенко вошел в состав команды президента на Рождественском турнире

15-летний Николай на фоне ветеранов хоккея выделялся быстрым катанием и резкими движениями, при случае шел в контактную борьбу, но забросить шайбу не смог.

Отметим, что ворота команды президента защищал действующий хоккеист, вратарь минской «Юности» и сборной Беларуси 33-летний Игорь Брикун.

Во время матча один из юных болельщиков поднял плакат с надписью: «Мечтать не вредно… Хочу клюшку президента».

Мальчик с тем самым плакатом и клюшкой президента. Фото: Телеграм-канал Пул Первого (t.me/pul_1)

Мальчик с тем самым плакатом и клюшкой президента. Фото: Телеграм-канал Пул Первого (t.me/pul_1)

После завершения игры Александр Лукашенко подъехал к бортику и перебросил мальчику клюшку, которой, возможно, сделал хет-трик. Юный любитель хоккея был рад.

Александр Лукашенко после матча подарил клюшку мальчику на трибуне.Видео: t.me/pul_1

Счета в других матчах:

Украина - Швейцария 4:1, Китай - ОАЭ 11:17, сборная Балтии - Германия 7:7.

Ближайшие матчи:

4 января

13:00. Россия - сборная Балтии (большая арена)

13:30. Финляндия - Украина (малая арена).

19:00. США - Беларусь (большая арена).

19:30. Сборная Балкан - Китай (малая арена).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Беларусь сэкономила на прививках против гриппа $75,6 млн. Каким образом?
Жителя Бобруйска задержали с крупной партией наркотиков для закладок
Лукашенко: «Беларусь и Латвия организуют один из лучших чемпионатов мира по хоккею»
«Вел самые острые направления». Александр Червяков стал министром экономики
Фотофакт: в минском аэропорту продают сувениры по цене зарплаты в райцентре
Таксисту из Гродно выбили зубы и сломали челюсть за «новогодний тариф»
Александр Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством Христовым
Захлебнулся в придорожной канаве в декабре: в прошлом году утонули 362 белоруса
Зима близко? К Рождеству придут морозы и гололедица
"Белнефтехим" о прекращении поставок нефти из России: «Не лучший этап в сотрудничестве»
Минчанин поругался с бывшей женой и поджег дверь соседки, к которой она ушла
В Жодино друг сына ограбил семейную пару, пока они отмечали в поездке Новый год
Витеблянин подошел посмотреть, что случилось с фейерверком, и получил залп в лицо: ЧП в Лиозненском районе
«Ушла 30 декабря на учебу и пропала»: в Минске ищут 17-летнюю девушку
Как в «Белых Росах»: в Минске украли детскую коляску, чтобы возить в ней стеклотару
Спички - всё! Спустя 127 лет в Пинске закрылась самая знаменитая спичечная фабрика Беларуси
В Беларуси подняли минимальные цены на алкоголь
«Сотрудничество транзитной отрасли очень значимо». Латвия готова предоставить инфраструктуру поставок для нефти в Беларусь
В Бресте нашли мину времен Первой мировой войны
«Очереди связаны с выходными в России»: в Госпогранкомитете прокомментировали ситуацию на границе
Минздрав: «От пиротехники пострадало 46 человек»
7-летний ребенок петардой сжег Деда Мороза в Гомеле
Канадский тренер минского «Динамо» сфотографировался с автоматом на «Линии Сталина»
Нападение на милицию в Верхнедвинске: возбуждено уголовное дело, 18-летнего парня проверят психологи и психиатры
В Речицком районе был пожар на нефтяной скважине
Россия остановила поставки нефти на белорусские НПЗ
В Минске в Свислочи нашли сумку с человеческими конечностями