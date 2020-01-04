Мальчик с помощью плаката попросил клюшку у президента - и Лукашенко отдал ее после матча
3 января стартовал 16-й Рождественский турнир среди любителей хоккея на призы президента Беларуси. Сама команда президента Беларуси стартовала с крупной победы над сборной ИИХФ (Международной федерации хоккея) – 11:3. По три шайбы на свой счет записали Александр Лукашенко и глава Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов.
Николай Лукашенко вошел в состав команды президента на Рождественском турнире
15-летний Николай на фоне ветеранов хоккея выделялся быстрым катанием и резкими движениями, при случае шел в контактную борьбу, но забросить шайбу не смог.
Отметим, что ворота команды президента защищал действующий хоккеист, вратарь минской «Юности» и сборной Беларуси 33-летний Игорь Брикун.
Во время матча один из юных болельщиков поднял плакат с надписью: «Мечтать не вредно… Хочу клюшку президента».
Мальчик с тем самым плакатом и клюшкой президента. Фото: Телеграм-канал Пул Первого (t.me/pul_1)
После завершения игры Александр Лукашенко подъехал к бортику и перебросил мальчику клюшку, которой, возможно, сделал хет-трик. Юный любитель хоккея был рад.
Александр Лукашенко после матча подарил клюшку мальчику на трибуне.Видео: t.me/pul_1
Счета в других матчах:
Украина - Швейцария 4:1, Китай - ОАЭ 11:17, сборная Балтии - Германия 7:7.
Ближайшие матчи:
4 января
13:00. Россия - сборная Балтии (большая арена)
13:30. Финляндия - Украина (малая арена).
19:00. США - Беларусь (большая арена).
19:30. Сборная Балкан - Китай (малая арена).
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