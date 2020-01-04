Свет включили, но в убытках - кафе и 170 магазинов: в крупнейшем ТЦ Гомеля со скандалом на сутки выключали электричество

В первый рабочий день года, 3 января, закрытые двери торгового центра «Мандарин Плаза» - крупнейшего в Гомеле - стали неожиданностью и для покупателей, и для арендаторов. На дверях вывесили объявление: ТЦ не работает из-за отсутствия электроэнергии.

- Мы подумали, что в районе нет света, скоро поломку устранят и нас пустят на рабочие места. Но «Мандарин» так и не открылся, - рассказали «КП» возмущенные предприниматели, которые арендуют в ТЦ места. - Оказалось, что все здание обесточили за долги. Но мы-то все платили по счетам исправно. А сейчас терпим убытки.

Крупнейших арендаторов заранее предупредили об отключении электроэнергии. Благодаря этому «Евроторг» успел закупить несколько больших генераторов, чтобы запитать холодильники - иначе кроме больших убытков из-за внезапного выходного дня испортились бы продукты на огромную сумму. В минус ушли еще более 170 магазинов и несколько кафе, которые арендуют площади в ТЦ.

В неприятной ситуации в тот же день разбирались все стороны конфликта вместе с районными властями. К закрытию «Мандарина» привел давний спор о задолженности за свет перед заводом «Сантэкс» - через него ТЦ снабжается электроэнергией. Такой была договоренность между заводом и компанией «Белинвестплаза», которая открыла торговый центр в помещениях бывшего завода эмальпосуды. И вот, в 2018 году "Энергосбыт" выяснил, что ТЦ потребил много неучтенного электричества - из-за неправильного подключения приборов учета. «Сантэкс» за него уже заплатил, поэтому вышло, что «Белинвестплаза» в долгу перед предприятием. И в долгу немалом - почти 600 тыс. долларов в эквиваленте.

Шли суды, тянулись разбирательства, ТЦ выплачивал задолженность, и она сократилась до менее 150 тыс. долларов. Правда, появились долги за прошлый год - еще плюс 75 тыс. долларов. В администрации «Сантэкса» заверили, что ждали до последнего, но, когда обещания должника снова оказались пустыми и к началу нового года деньги не были перечислены, терпению пришел конец.

На прошедшем в пятницу собрании проблему решить не удалось, но сдвиги появились. О готовности взять на себя оплату оставшегося долга ТЦ заявил представитель «Евроторга» - в счет своих будущих платежей. Но - в обмен на гарантии, что больше свет не отключат. Оказалось, что компания уже оплатила задолженность на сумму свыше 260 тыс. долларов и внесла аванс за январь. Однако представитель «Белинвестплазы» заявила, что не она отключала свет в ТЦ, поэтому договариваться нужно с «Сантэксом».

В администрации этого предприятия, которое производит посуду, мойки и другую продукцию, рассказали «КП», что с утра 4 января в Главном управлении торговли и услуг облисполкома проходило новое заседание, и договориться получилось. В субботу рубильник для «Мандарина» готовы включить.

- По итогам совещания с участием губернатора дано поручение до 15.00 начать подачу электроэнергии в ТЦ, а правовую оценку случившемуся должен дать Следственный комитет, - ответили «КП» в облисполкоме.

Тем временем многие предприниматели-арендаторы думают над тем, как взыскать свои убытки с торгового центра.