В 2020-м в Минске откроют мемориальную доску Василю Быкову и перезахоронят останки Змитрока Бядули

- Спадзяемся, мемарыяльная шыльда Быкаву адкрыецца ўжо на Дзень роднай мовы – 21 лютага. Прынамсі, да гэтага прыкладаем намаганні, хаця даты пакуль яшчэ недакладныя,- рассказал «Комсомолке» президент благотворительного Фонда Марии Магдалены Радзивилл и руководитель Ассоциации белорусов Швейцарии Александр Сапега. – Ідэя прагучала на кансультатыўным савеце па справах беларусаў замежжа пры Міністэрстве замежных спраў. Міністр Уладзімір Макей адразу падтрымаў ідэю, а супрацоўнікі МЗС дапамагалі атрымаць дазвол на ўсталяванне шыльды. Над праектам папрацавалі таксама ў Мінгарвыканкаме і ў Музеі гісторыі беларускай літаратуры.

Адрес прописки будущей доски – улица Максима Танка, 10, знаменитый минский длинный красный дом, где долгие годы жил Быков. 4 января состоялся первый художественный совет – в том числе по вопросу размещения мемориальной доски.

- Пасяджэнне адбылося, працэс ідзе. На радзе параілі пашукаць больш выразную лакацыю, якую мяркую прапанаваць да наступнага пасяджэня, - говорит автор мемориальной доски, скульптор Игорь Засимович.

Из последних известных работ художника – мемориальная доска на доме, где жил Рыгор Бородулин, и его надмогильный памятник, знак на минском городище, а также доска в честь 100-летия Белорусской Народной Республики, которую почти два года не могут согласовать в Мингорисполкоме. Кроме того, его работы стоят в ряде белорусских городов, а также за рубежом...

Так выглядит могила Змитрока Бядули в Уральске. Фото предоставил Александр Сапега

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Фонд Марии Магдалены Радзивилл также работает еще над несколькими белорусскими проектами в зарубежье. В январе планируется открытие в Швейцарии мемориальной доски Марии Магдалены Радзивилл в Швейцарии. Весной, надеется Александр Сапега, появится памятник белорусскому писателю XIX века Яну Борщевскому в Украине. Макет скульптуры уже согласован с местными властями. Напомним, в 2019-м на Житомирщине нашли его могильную плиту прямо во дворе жилого дома, а затем в архиве отыскали документ, который устанавливал дату смерти писателя.

Александр Сапега рассказал и о перезахоронении классика нашей литературы ХХ века Змитрока Бядули. Эта тема не раз обсуждалась в Беларуси. Писатель умер в 1941-м - в эвакуации в Казахстан. В январе 2020-го планируют провести эксгумацию его останков в Уральске (Казахстан).

- Ужо ёсць згода ад акімата горада. Цяпер вырашаюцца пытанні па перавозе парэшткаў Бядулі і іх перапахаванні ў Мінску. Спадзяюся, што зимой-вясной гэтая падзея адбудзецца, - говорит Александр Сапега.

Напомним, в 2017-м именно Александр Сапега занялся проектом перезахоронения останков Магдалены Радзивилл, княжны, известной своим участием в белорусском национальном возрождении начала ХХ века. Он доставил из Швейцарии в Беларусь урну с ее прахом. В 2018-м урна была захоронена в костеле Святого Роха. Идею перезахоронения в Минске самой белорусской из князей Радзивиллов поддержали и ее прямые потомки, и представители других ветвей рода Радзивиллов.

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