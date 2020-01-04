2020-01-04T17:20:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Николай Лукашенко был единственным в команде президента, кто пел гимн Беларуси после победы

По крайней мере, такое впечатление складывается по ТВ-картинке [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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Николай Лукашенко в матче с командой ИИХФ. Фото: Владимир Нестерович/mst.byНиколай Лукашенко в матче с командой ИИХФ. Фото: Владимир Нестерович/mst.by
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Команда президента Беларуси с победы стартовала на 16-м Рождественском турнире. Сборная ИИХФ (Международной федерации хоккея) потерпела сокрушительное поражение 11:3. 15-летний Николай Лукашенко стал самым молодым участником команды.

Александр Лукашенко отметился хет-триком, а после матча подарил клюшку мальчику, который об этом просил.

Николай Лукашенко не в первый раз принимает участие в турнире. На сей раз он играл под 31-м номером (раньше был в свитере под номером 1, Александр Лукашенко – 01). Вероятно, выбор связан с тем, что он родился 31 августа.

Николай выделялся уверенным катанием, на фоне ветеранов выглядел более быстрым и резким. Несколько раз шел в борьбу у бортиков, бывало, что не церемонились и с ним – после падений Николай быстро поднимался и играл дальше. Но забросить шайбу не смог.

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К слову глава ИИХФ Рене Фазель Александру Лукашенко сделал такой комплимент:

- Вы держитесь на льду гораздо лучше, чем я, потому что я упал!

Телеграм-канал «Пул Первого» уточнил, что падение случилось во время вбрасывания.

Николай Лукашенко выделился после матча. Он единственный (судя по ТВ-картинке) в команде президента пел гимн Беларуси.

Судя по ТВ-картинке, Николай Лукашенко - единственный, кто в команде президента пел гимн Беларуси после победы.Видео: телеканал Беларусь 5

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