Хоккеисты «Рождественского турнира» пришли в гости к ребятам и девчатам из детских домов семейного типа

Она ежегодно проходит в один из дней Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Беларуси и собирает под одной крышей хоккеистов и белорусских детей, оставшихся без родительской опеки.

Общее фото.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году хоккеисты посетили воспитанников 4-х детских домов семейного типа Фрунзенского района Минска. Мероприятие началось в СШ№56. Там учащиеся подготовили творческие номера. После чего все участвовали в спортивных конкурсах и эстафетах. Руководили действом Снегурочка и Дед Мороз, причем, вместо посоха у него была клюшка.

Хоккеисты сборной Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В таких конкурсах хоккеисты чувствовали себя уверенно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Танец. Возникли ассоциации с Робокопом и зеркалами Архимеда.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые конкурсы позволили взрослым вспомнить детство: все бросали друг в друга снежками из ваты. Был конкурс и с клюшками: надо было провести шарик вокруг конусов.

Игра в снежки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

После действа в спортзале школы все направились в квартиры детских домов семейного типа. 53 ребенка проживают в семьях по улице Каменногорской.

Хоккеисты команды Беларуси вместе с игроками сборной ИИХФ (Международной федерации хоккея) и сборной Балкан посетили семейство Станкевичей. Пока Юрий Викторович занимался организационными вопросами, Елена Леонидовна выступила спикером. Рассказывала гостям о себе и детках. Всего в восьми комнатах у них проживает 18 детей, шесть из них с особенностями развития.

- Hero (героиня), - сказали гости.

Гости высказывают свой респект.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Елена Леонидовна добавила, что у нее есть Орден матери и множество грамот. Дети рассказали о своей учебе, увлечениях, декламировали стихи и исполнили танец.

- А давайте наш девиз, - скомандовала мама.

- Мы как дольки апельсина, мы дружны и неделимы, - четко хором исполнили дети.

Экс-хоккеисты национальной сборной Беларуси Дмитрий Мелешко и Андрей Башко переглянулись и одобрительно кивнули, мол, мощно – настоящая команда.

Елена Леонидовна рассказывает о семействе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В такой кастрюле готовят обед на всю семью.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все угощения дети готовили сами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Всем детским домам оказали материальную помощь от Президентского спортивного клуба и федерации хоккея Беларуси общей суммой 32 000 рублей. И вручили подарки: электросамокаты, гироскутеры и многое другое.

Гироскутеры и другие подарки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ярослав Чуприс (слева) и Андрей Башко оставили свои автографы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы увидели прекрасных деток и людей, которые делают много добра, - сказал KP.BY экс-игрок сборной Беларуси, а сейчас тренер Ярослав Чуприс. - Получили много позитива. Поучаствовали в спортивном мероприятии. Видно, что детям тоже понравилось. И само общение, внимание и подарки. Может, что-то необычное в их жизни произошло, увидели что-то новое. И по реакции представителей из зарубежных команд было видно, что они искреннее к этому мероприятию отнеслись. Огромная благодарность Президентскому спортивному клубу, что проводят такие акции. Сам в них не в первый раз участвую. Каждый год мы посещаем новые места, новые дома и школы.

- Один из конкурсов был с клюшками. Клюшка под ваш хват попалась?

- Да, как раз в нашей команде хоккеистам клюшка была под нужную сторону. Еще в снежки поиграли, было забавно, когда-то все были маленькими, что-то вспомнилось из детства.

Забота бесценна.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Представители разных команд, выступающих на Рождественском турнире посетили воспитанников 4-х детских домов семейного типа Фрунзенского района.Фото: Павел МАРТИНЧИК

КСТАТИ

Всего за 8 лет акции оказали помощь для 777 детей. За это время хоккеисты побывали в семи 7 социально-педагогических центрах, детском доме семейного типа Минского района, в Детском городке Ленинского района Минска, Детской деревне «Истоки», Радошковичской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Молодечненской специальной общеобразовательной школе-интернате №2 для детей с нарушениями зрения, Детском доме№5 г. Минска, Детском доме №7 «Семь Я» Минска».