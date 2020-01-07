Дуэт Зоя и Валера: «Годы берут свое, но мы продолжаем петь и выступать!»

Дуэт Зоя и Валера взорвал сеть в 2012 году: тогда родные брат и сестра Борисюки, которые живут в деревне Заречье Березовского района, покорили миллионы зрителей на YouTube. К слову, суммарное количество зрителей, которые к началу 2020 года посмотрели (и, уверены, подпели) «кавер-версии» песен Зои и Валеры уверенно перевалило за 8 миллионов.

Однако в последнее время душевный дуэт пропал с радаров: новых роликов на YouTube нет, а в телевизионном эфире последний раз он появлялся больше двух лет назад - осенью 2017 года Зоя и Валера выступали в шоу Максима Галкина «Старше всех». На фоне всего этого появились слухи, что Валера серьезно болен.

«Комсомолка» позвонила Валере, чтобы поздравить с наступающим Рождеством, а заодно расспросить о здоровье. В трубке мы услышали на удивление бодрый и веселый голос.

- Все согласно возрасту, - рассмеялся 63-летний Валера в ответ на наш вопрос про здоровье. - То так, то сяк. Но держимся. Хозяйство почти уже не держим, нет здоровья. Осталось только пять кур - чисто для яичницы, но нам хватает.

- Как чувствует себя Зоя Александровна?

- Ноги уже, к сожалению, почти не держат. Ей уже за 70. Все чаще стала передвигаться на коляске. Но она молодец - сильная духом, что там говорить, настоящий оптимист. По дому старается ходить, до машины с костылем сил еще хватает дойти. Не то чтобы она села и сидит в коляске - старается быть активной, не сдается.

Зоя Александровна.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Поете еще песни?

- А как же! Бывает, поем потихоньку. Без этого мы не можем, мы же бойкие. Хотя, конечно, годы берут свое.

«Rавер-версии» песен Зои и Валеры.Павел МАРТИНЧИК

- А гастроли случаются?

- Да! Свою концертную деятельность мы продолжаем. Где кто позовет - соглашаемся. Нас привозят-увозят. Ну а мы стараемся дарить людям радость.