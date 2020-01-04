Скидки в магазинах Минска в январе 2020 года: минус 45% на обувь и 35% на одежду

«ЦУМ Минск»

На все непродовольственные товары ЦУМ снизит цены на 25%. Такие скидки здесь будут 16, 18, 23, 25, 30 января. В эти же дни продукты подешевеют на 5%.

А вот 4, 9 и 11 января скидку увеличат до 27%. На продукты же она останется 5-процентной.

Для держателей дисконтных карт 6, 13, 20, 27 января цены снизят 20%.

«ГУМ»

Здесь по вторникам, четвергам и субботам можно купить любые непродовольственные товары со скидкой 27%. По средам же на 35 товаров магазина цену будут снижать на 35%.

Обладателей дисконтных карт 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 и 31 января ждут скидки в 28% в секциях непродовольственных товаров.

«Универмаг Беларусь»

Сразу на треть снизятся цены в «Беларуси» с 10 по 12 и с 29 по 31 января - 30%. Продукты в эти дни подешевеют на 5%.

Еще три дня (14, 21, 28 января) покупки здесь будут на 27% дешевле обычного. За исключением продовольственных товаров, которые подешевеют на 5%.

Те, у кого есть дисконтная карта, смогут закупиться еще выгоднее: с 4 по 7 января, с 17 по 19 января и с 24 по 26 января цены на непродовольственные товары здесь снизят на 35%. Детский ассортимент в эти дни подешевеет на 30%, а продукты - на 10%.

«Торговый дом «На Немиге»

Сюда можно направиться за покупками в рождественские выходные: 4, 5 и 6 января скидки составят 27%.

Каждый вторник, среду, субботу и воскресенье января продукция магазина, за исключением продовольственных товаров, подешевеет на 28 %.

Треть цены собьют 24, 25 и 26 января. А каждый понедельник, среду, пятницу сюда выгодней обычного будет ходить за продтоварами, ведь они подешевеют на 5%.

Для держателей дисконтных карт каждый четверг и пятницу января скидка 30% на все промтовары.

«Кирмаш»

С 2 по 7 января здесь можно купить любые непродовольственные товары на 30% дешевле. Такие же скидки ждут покупателей каждый понедельник, пятницу и субботу января.

«Столица»

Магазины этого торгового центра 25 и 26 января предложат скидки до 70%.

«Фирменный обувной магазин «Луч»

Каждую среду здесь можно купить любую обувь со скидкой в 20%, а отдельные модели весь январь будут продавать со скидками от 22 до 45%.

«1000 мелочей»

С 4 по 7 января многие товары можно купить со скидкой до 30%.

«Лянок»

Сюда имеет смысл зайти 5 января - скидка на все 20%.