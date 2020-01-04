«В столовой обедает министр образования»: как в День открытых дверей в БГУ завлекали абитуриентов

- У меня средний балл - 9,8! Так куда я пойду, если не на «межнар»? - говорит молодой человек в строгом костюме, имея в виду факультет международных отношений БГУ.

На ФМО 4 января прошел день открытых дверей для абитуриентов, которые думают поступать на одни из самых престижных специальностей. На факультет, где проходной балл на бюджет большинства специальностей выше 350, а обучение первокурсников на платном – почти три с половиной тысячи рублей в год.

- Кредит возьмем, если что. Но попробовать надо. А вдруг на бюджет пройдешь? – обсуждают возможную учебу мама с дочкой в аудитории, когда двери открылись, но день открытых дверей еще не начался.

Ответы на стандартный вопрос «кем хочешь стать, когда вырастешь» у одиннадцатиклассников в основном такие: переводчиком, политологом, хочу работать в туризме. Один из парней отвечает уверенно, слегка недоумевая:

- Я уже вырос. Лет 10 назад! - говорит 16-летний абитуриент. - Хочу свой бизнес. У моего отца есть кофейня. Думаю замутить что-нибудь такое. Корочку только получу, можно на платном.

Следующий День открытых дверей пройдет в мартеФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Чтобы абитуриенты могли разобраться в будущих профессиях, перед ними выступает Павел Болточко из приемной комиссии.

- На нашем факультете есть 7 специальностей, - говорит Павел Иванович. - На сайте вы видели 6, но с прошлого года у нас появился проект с китайским вузом – «мировая экономика».

Абитуриентам и их родителям или, судя по количеству вопросов от мам, все-таки в первую очередь родителям много говорили о каждой специальности, английском, китайском и турецком языках, которые изучают в университете и местах будущей работы…

- У всех ассоциации такие, что выпускники специальности «международные отношения» - это дипломаты, те, кто работает в МИД, - говорит Павел Иванович. - Да, безусловно, мы готовим таких специалистов. Часть выпускников забирает МИД, но только несколько человек. Если вам нравится история - эта специальность для вас. Если интересуетесь новостными лентами - вам тоже будет по душе.

Специальность «лингвострановедение», говорят, «сугубо языковая».

- Студенты изучают английский и один из восточных языков, - говорит педагог. - В этом году будет китайский турецкий и фарси.

- Во, это тебе подходит! – настойчиво шепчет женщина с блокнотом дочке.

- Мам, да я ненавижу английский!

- Но у тебя же получается!

Тургеневская сцена быстро заканчивается, а отцам и детям рассказывают о быте: общежитие получат все жеающие, физкультура будет проходить в спортивном комплексе, в корпусе есть буфет, а рядом, в главном корпусе, столовая.

- В учебном городке есть две столовых. Одна - после хорошего капремонта. Если вы прессу отслеживали, про нее писали. В этой столовой даже обедает министр образования, наш ректор. В очереди их можно встретить, - говорит Павел Болточко.