2020-01-05T01:47:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Владельцы больших квартир в Беларуси будут больше платить за лифт и уборку подъезда

Тарифы за эти услуги привязали к метражу квартир, а не к количеству жильцов
Ольга ШУМАНСКАЯ
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За некоторые коммунальные услуги с января будем платить по-новомуЗа некоторые коммунальные услуги с января будем платить по-новомуФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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С 1 января вступил в силу новый Жилищный кодекс. Одно из самых главных изменений кодекса, которое коснется всех, - с января будут по-новому насчитывать плату за некоторые коммунальные услуги. Так, плату за техническое обслуживание лифта, уборку подъезда, а также возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение и работу оборудования, кроме лифта, будут рассчитывать не по количеству прописанных в квартире человек, а по площади квартиры. То есть для владельцев больших квартир плата за эти услуги увеличится, а для владельцев маленьких - уменьшится.

- В совместном домовладении все должно быть пропорционально площади квартиры. Это честно, ведь, например, при голосовании в товариществе собственников владельцы больших квартир имеют больше голосов, но и расходы они несут бОльшие, - считает Александр Горбач, юрист и редактор сайта Statut.by.

В общей сложности общая сумма за три услуги, которые рассчитают по-новому, - около 5 рублей. В целом коммунальные услуги подорожают в 2020 году не более чем на 5 долларов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Газ и свет подорожали

Правительство утвердило новые тарифы на газ и электричество. Газ подорожал на копейки. Так, если вы живете в доме или квартире с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением, но без счетчика газа, то плата за одного человека за газ составит 3,37 рубля в месяц (до подорожания было 3,29 рубля). При наличии устройств учета расхода газа и отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов один кубометр с 1 января стоит 0,4213 рубля (было 0,4114).

Электроэнергия подорожала существеннее. Предположим, что две семьи, одна из которых живет в квартире с электрической плитой, а вторая - с газовой, потребляют в месяц по 200 киловатт-часов. До подорожания семья, живущая в квартире с газовой плитой, платила за свет 34,92 рубля, а сейчас будет платить 38,02 рубля. Для семьи, живущей в квартире с электрической плитой, те же 200 киловатт обойдутся на 2 рубля 64 копейки больше, чем в декабре (до подорожания - 29,68 рубля, сейчас - 32 рубля 32 копейки). Это расчет по одноставочному тарифу, т. е. плата идет за фактически потребленное электричество. Стоимость одного киловатт-часа для домов и квартир с газовыми плитами - 0,1901 рубля (раньше - 0,1746), для квартир с электроплитами - 0,1616 рубля (до подорожания - 0,1484 рубля). Существующие дифференцированные тарифы тоже подорожали - на 2 - 3 копейки. К слову, по какому тарифу платить, жильцы решают сами и могут поменять его, обратившись в расчетно-справочный центр.

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