2020-01-05T01:47:19+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии». Запасов нефти в Беларуси хватит на три недели?

Беларусь ищет альтернативу российской нефти, а эксперт объясняет, есть ли шансы отыскать более выгодные предложения
Таисия ЧЕРНУХО
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Беларусь пыталась организовать постоянные поставки нефти из Венесуэлы, Азербайджана и Ирана, но это выходило дорого из-за сложной схемы транспортировки.Беларусь пыталась организовать постоянные поставки нефти из Венесуэлы, Азербайджана и Ирана, но это выходило дорого из-за сложной схемы транспортировки.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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С 1 января Россия перекрыла кран с нефтью для наших НПЗ. При этом российская нефть Urals по-прежнему идет в Европу транзитом через Беларусь по нефтепроводу «Дружба».

- Мы работаем в рамках годовых контрактов: 2019-й закончился, а 2020-й еще не подписали. Поэтому сейчас поставок российской нефти нет. Запасы есть, наши НПЗ не остановились, они работают на технологически минимальных мощностях, - сообщили «Комсомолке» в концерне «Белнефтехим».

ТАСС, ссылаясь на свои источники, говорит, что наших припасенных 500 тысяч тонн хватит «примерно на 20 дней работы». А 4 января наш нефтяной концерн уточнил, что намерен в ближайшее время заключить договор поставки с Россией.

- Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года, - говорится на сайте «Белнефтехим».

Можем ли мы обойтись без российской нефти?

24 декабря белорусский президент сказал в интервью «Эху Москвы», что намерен искать альтернативную нефть.

- Я от руководства России это не скрываю, я буду искать альтернативу (российской нефти. - Ред.). Ее все равно надо искать. Я могу самый дешевый маршрут через Польшу - они предлагают это. Взять саудовскую нефть или американскую - что дешевле - и в Гданьске по трубе завести реверсом, - сказал тогда Александр Лукашенко.

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал высказывания белорусского президента политическими, а намерения - «очень трудно реализуемыми».

Справедливости ради, мы уже давно ищем замену российской нефти, но подходящего варианта так и не нашли. Были попытки поставок из Венесуэлы, Азербайджана и Ирана, но выходило слишком дорого из-за сложной схемы транспортировки.

- В условиях проходящего в России налогового маневра цена нефти для нас в прошлом году составляла порядка 80% мировой цены. Пока есть эта 20% «скидка», будет непросто организовать более выгодные альтернативные поставки. Хотя, как показал опыт, в условиях конфликта на сырьевом рынке мы достаточно быстро договорились о поставках нефти в Венесуэле и Азербайджане. Технические возможности для этого у Беларуси есть, и после 2024 года Беларуси можно будет всерьез рассматривать альтернативные системные поставки, - считает обозреватель сырьевых рынков Татьяна Маненок.

Россия долго предоставляла нам нефть по ценам ниже мировых. Но к 2024 году цена для нас станет рыночной из-за проведения в России налогового маневра. Беларусь просила возместить понесенные убытки от маневра, но переговоры президентов зашли в тупик.

- Сложившаяся ситуация – не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами. Так, с учетом реализации очередного этапа налогового маневра в Российской Федерации цена на «дешевую беспошлинную российскую нефть» на сегодняшний день составляет 83 процента от мировой. Безусловно, с учетом компенсации, которую Российская Федерация предоставляет своим нефтеперерабатывающим заводам, это негативно отражается на диспаритете цен на внутренних рынках России и Беларуси, - признают в "Белнефтехим".

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