Прогноз на 2020 год в Беларуси: Выборы ничего не изменят, интеграции с Россией не случится

Журнал The Economist сделал обложку-прогноз на наступивший год. Беларусь там даже не упоминается. Но это не значит, что у экспертов нет прогнозов на то, как будет развиваться ситуация в нашей стране. Свой прогноз дает Екатерина БОРНУКОВА, академический директор центра экономических исследований BEROC.

Стабильность. 2020-й - год президентских выборов. Если в других странах президентские выборы - повод к переменам, то в Беларуси они, скорее, означают, что перемен не предвидится. Власти не будут идти на решительные шаги, потому что любые глобальные изменения могут породить недовольство. А в год выборов власти это не надо.

Выборы. Сами выборы сюрпризов не принесут. Зато можно ждать приятных плюшек вроде повышения зарплат бюджетникам, пенсий, смягчения административных наказаний, изменений в Административном и Уголовном кодексах, дальнейшей либерализации для бизнеса.

Нефть и газ. Наши затянувшиеся переговоры с Россией по поводу нефти и газа ставят под угрозу собственно стабильность и те улучшения и повышения зарплат, которые государство обещает к выборам. Год начался с того, что Россия прекратила поставки нефти Беларуси. В течение всего года переговоры по нефти и газу и по интеграционным вопросам будут оставаться в фокусе внимания.

Интеграция. Возможно, будут подписаны какие-то документы, но их реализации в этом году не стоит ждать.

Энергетическая независимость. Мы надеемся, что в этом году будет введена в строй АЭС. И, несмотря на то, что в строительстве и в поставках ядерного топлива мы все еще зависим от России, это шаг в сторону нашей энергетической независимости. Потому что так легко, как перекрыть газ или нефть, остановить АЭС будет невозможно. Конечно, за эту независимость придется платить. И можно ожидать, что электричество для нас станет дороже, несмотря на то, что оно будет своим, а не импортным. Хотя до выборов мы этого, скорее всего, не ощутим.

Миграция. Уже в прошлом году количество белорусов, уезжающих за рубеж, увеличилось. И этот тренд никуда не денется в этом году. Экономика у нас растет медленно, а у западных соседей, наоборот, развивается очень бурно. Там испытывают недостаток в рабочей силе и будут продолжать завлекать белорусов на работу. Но это значит, что и наши власти будут вынуждены задуматься о том, как удержать белорусов или кем их заместить.

Внешний долг. У нас в стране на этот год приходится пиковое количество выплат по основному долгу, не считая процентов, - около 3 млрд долларов. 75% этой суммы руководство страны планирует рефинансировать, т. е. взять новые долги, чтобы отдать старые. И тут снова всплывает вопрос отношений с Россией, которая до недавних пор была нашим главным кредитором. На этот раз Александр Лукашенко распорядился в долг у России не брать. Значит, мы будем искать деньги в других местах и под более высокий процент.