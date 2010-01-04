2020-01-04T18:25:01+03:00
Общество
КП Беларусь

«В родзале включили новогоднее обращение президента, я все слышала!»: как в Витебске родился первый ребенок 2020 года

К новорожденной девочке Марьяне и ее маме приехал с подарками министр здравоохранения Владимир Караник
Наталья ПАРТОЛИНА
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В витебском областном роддоме в новогоднюю ночь родились три девочки. Говорят, это хорошая примета! Фото: Сергей СЕРЕБРО.В витебском областном роддоме в новогоднюю ночь родились три девочки. Говорят, это хорошая примета! Фото: Сергей СЕРЕБРО.
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- В новогоднюю ночь в нашем роддоме родились три девочки, это очень хорошая примета. Значит, год будет мирным, спокойным, - улыбается заместитель главного врача витебского областного родильного дома Людмила Рослик.

Три малышки - Марьяна, Виктория и Сабрина - мирно дремлют в крошечных кроватках, не обращая внимания на фотоаппараты и видеокамеры. Только родившись, девочки уже успели стать звездочками.

Марьяна весит 2 850 г, ее рост - 49 сантиметров. Девочка родилась первой не только в этой тройке, но и в стране - буквально в первую секунду нового года, под бой курантов.

- Под бой курантов - это фигурально? - спрашиваю маму малышки Анастасию.

- Нет, я рожала действительно под бой курантов! - рассказывает она. - До сих пор не верится! В родильном зале кто-то из медиков включил на телефоне трансляцию новогоднего обращения президента, я все слышала. А потом часы начали бить.

Марьяна, кстати, сюрприз не только новогодний. У Анастасии 4 января день рождения! Так что малышку можно считать и подарочком молодой маме на 26-летие. Она - первый ребенок в семье, молодые родители планируют на этом не останавливаться. А еще символично и неожиданно, что фамилия первой новорожденной - Мороз!

Анастасия назвала девочку Марьяной - чтобы выросла яркой личностью и притягивала внимание людей. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

Анастасия назвала девочку Марьяной - чтобы выросла яркой личностью и притягивала внимание людей. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

Имя девочке выбирал папа.

- Мужу нравятся красивые русские имена, вот и решили назвать дочку Марьяной. Звучит одновременно и традиционно, и необычно, - рассказывает Анастасия. - И характеристика имени нам понравилась: дочка будет расти копией отца, перенимая все его лучшие качества, будет очень яркой натурой, притягивающей к себе людей.

Марьяна уже и притянула, да не только журналистов, но и министра здравоохранения Владимира Караника. Он лично приехал с подарками к трем первым родившимся в Беларуси малышкам. Это традиция, министр каждый год поздравляет первых новорожденных страны.

- И неважно, где родится малыш, пусть даже в самом отдаленном перинатальном центре, я обязательно приеду! - обещает Владимир Караник. - В эту новогоднюю ночь в Беларуси родился 41 ребенок. Это ведь замечательно, что в стране рождаются дети, это значит, страна смотрит в будущее!

Анастасию Мороз, маму первого в 2020 году ребенка в Беларуси, приехал поздравить министр здравоохранения. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

Анастасию Мороз, маму первого в 2020 году ребенка в Беларуси, приехал поздравить министр здравоохранения. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

Подарки от министра - комплекты вещей, которые пригодятся мамам и малышам в первые дни после выписки из родильного дома. Такие комплекты формируются в рамках программы МамаPro.

- Смотрите, как у нас красиво! - с гордостью показывают новогоднее убранство сотрудники роддома. - Новогодние детки с момента рождения видят красоту, мы считаем, что это должно их настроить и жить красиво!

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