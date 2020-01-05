Как мечты сделать бизнес-планами: коммерческая недвижимость в «Маяке Минска» – прямой путь к успеху

Если оно красивое, современное, в популярном у посетителей месте – перспективность создания своего дела на такой основе возрастает в разы!

Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» проектировался по принципу «города в городе».

Несомненно, что одним из самых привлекательных уголков белорусской столицы для развития бизнеса является многофункциональный комплекс «Маяк Минска». Его строительство практически завершено, большинство квартир уже обрели своих хозяев, с каждым днем все меньше остается и свободных коммерческих помещений. Яркие вывески магазинов, кафе, объектов сферы услуг украсили практически все дома комплекса, ведь при его проектировании и возведении использовался принцип создания «города в городе» – все необходимое для комфортной жизни людей у современного горожанина должно быть под рукой.

Помещения коммерческого использования в жилых кварталах и зданиях – это тренд современного градостроения, считает председатель Совета директоров «Дана Холдингз» Вибор Мулич. Городские районы не должны быть чистыми «спальниками» – жить в таком месте не интересно и не комфортно. Символами таких районов становятся упадок и рецессия, а не развитие и процветание. Именно поэтому застройщик создает комплексы, в которых есть все возможности для предпринимательства.

Председатель Совета директоров «Дана Холдингз» Вибор Мулич.

– Коммерческая недвижимость в жилых зданиях – это не только удобство и комфорт горожан, но и выгодные инвестиции для бизнеса. Стоимость каждого квадратного метра помещений коммерческого назначения, которые были построены в комплексе «Маяк Минска», за прошедшие годы возросла более чем в два раза. Иными словами, те, кто вложился в приобретение этой недвижимости, за эти годы заработали не только на прибыльности своего бизнеса, но и на подорожании купленных помещений. Таким образом, инвестиции в перспективные, развивающиеся многофункциональные комплексы – это разумное и выгодное вложение средств не только для крупного, но и для малого бизнеса, – отметил Вибор Мулич.

В чем успех комплекса «Маяк Минска» с точки зрения бизнеса? Давайте разберемся!

Преимущества этого современного комплекса, расположенного на главном проспекте столицы рядом с Национальной библиотекой, хорошо известны. Красивая архитектура, масштабная и светлая! Не случайно «Маяк Минска» стал любимым местом проведения свадебных фотосессий – место действительно впечатляет!

«Маяк Минска» – любимое место для проведения свадебных фотосессий.

А еще это современные жилые здания, названные именами известных художников, – с просторными дизайнерскими лобби и бесшумными скоростными лифтами OTIS. Все квартиры – со свободными планировками, панорамным остеклением, с лоджиями, балконами или террасами.

Дома комплекса – «Микеланджело», «Шуманович», «Хруцкий» и «Да Винчи».

Просторные дизайнерские лобби – визитная карточка домов, которые возводит «Дана Холдингз».

Бесшумные скоростные лифты OTIS.

Все квартиры – со свободными планировками, панорамным остеклением, с лоджиями, балконами или террасами.

Очень грамотно спланирована территория комплекса.

Осью «Маяка Минска» стал красивейший бульвар Пикассо – первая в Минске улица, которая изначально проектировалась как пешеходная. Здесь есть уютные места отдыха, скульптурные композиции.

Красивейший пешеходный бульвар Пикассо – ось «Маяка Минска».

Сейчас ведется интенсивное озеленение всего комплекса – из питомника привезены и высаживаются уже взрослые, высокие деревья, которые уже этой весной зашумят листвой и создадут над дорожками комплекса тенистую прохладу. Таких деревьев здесь будет высажено более 250-ти, и эта работа завершится буквально в ближайшие дни.

В сторону Национальной библиотеки бульвар Пикассо завершается огромной аркой и площадью с мультимедийным фонтаном. Буквально за один сезон фонтан «Дана Танец» успел стать новой достопримечательностью Минска. Посмотреть на вечерние шоу с танцующей водой, светом и музыкой каждый день собирались тысячи горожан, в том числе и из самых дальних районов, а также многочисленные гости нашей столицы. Пройдет зима – и весной фонтан вновь будет радовать жителей!

Пройдет зима – и весной фонтан «Дана Танец», за один сезон успевший стать достопримечательностью Минска, вновь будет радовать жителей!

Здесь же – крупнейший в стране торгово-развлекательный комплекс «Дана Молл» с многочисленными брендовыми магазинами известных зарубежных и отечественных производителей, огромным фуд-кортом и шикарным кинотеатром. Это самая большая площадка для увлекательного шопинга и занимательных развлечений в стране. Его посещаемость бьет все рекорды Беларуси – благодаря прекрасной возможности выбора, уютной атмосфере и множеству интересных акций и праздников здесь любят проводить время все!

К слову, многие пользователи соцсетей, которым удалось съездить на новогодние праздники за рубеж, сошлись во мнении, что в этом году уникальная анимированная новогодняя елка, которая здесь установлена, своей красотой превзошла праздничные украшения многих торговых центров мира!

Уникальная новогодняя елка, установленная в главном атриуме «Дана Молл», привлекает тысячи восторженных посетителей.

В состав многофункционального комплекса «Маяк Минска» входит и бизнес-центр «Дана Центр» высшего класса – с гостиницей, отделением банка, удобным паркингом.

Dana Center – бизнес-центр высшего класса.

Комплекс очень удобен и для семей с детьми. В его структуру входит современная школа с бассейном, спортивными объектами и хорошо оборудованными классами. Сразу несколько детских садов расположены в комплексе – у мам и пап никогда не будет проблем с квалифицированным присмотром за детьми. А какие здесь детские игровые площадки! С мягким покрытием, с игровыми городками, адаптированными для успешного развития ребенка. «Маяк Минска» – это действительно мини-город для молодых семей, завтрашний день которых закладывается сегодня в умных и развитых детях!

В структуре комплекса «Маяк Минска» современная школа с бассейном.

Отметим также, что буквально под окнами комплекса разбита парковая зона Слепянской водной системы. Аллеи и лавочки вдоль живописного канала – прекрасное место, как для отдыха, так и для утренних пробежек.

Парковая зона Слепянской водной системы – прекрасное место для отдыха.

И, конечно же, здесь великолепное транспортное сообщение. Станция метро буквально в двух шагах, множество маршрутов общественного транспорта, проспект Независимости, выезд на МКАД и в аэропорт - все рядом. Продуманы и многочисленные парковочные места для личного автотранспорта. Эти факторы, как показывает практика, увеличивают стоимость коммерческих помещений до 20% при сдаче в аренду и до 40% – при продаже.

Комплекс задал новый ритм городскому пространству. Если раньше минчане называли этот район Востоком, то теперь чаще говорят: «На Маяке»!

В общем, это действительно очень удобный для жизни комплекс. И при этом практически в каждом доме предусмотрены помещения коммерческого использования!

В каждом доме комплекса предусмотрены помещения коммерческого использования.

Многие уже успели воспользоваться шансом начать выгодный бизнес в одном из лучших комплексов столицы и открыли свое дело в «Маяке Минска». Отметим, что каждое новое кафе, магазин или офис сферы услуг – это еще один «плюсик» всему комплексу!

Мария Ветеорец – руководитель проекта по созданию в «Маяке Минска» медицинского центра. Название для него выбрано соответствующее – «Маяк здоровья», а располагаться он будет в доме «Пикассо» – в самом начале бульвара Пикассо.

– «Маяк Минска» является одним из новейших микрорайонов нашей столицы, и он включает в себя целый комплекс услуг для комфорта жителей и гостей нашего города. Здесь современная развитая инфраструктура, ориентированная на молодежь. Поэтому мы хотели открыться именно здесь. Маяк – это ориентир, и наш медицинский центр ориентирован на здоровый образ жизни. Он будет включать в себя полный комплекс диагностических услуг от первого обращения пациента до рекомендации врача по таким направлениям, как эндокринология, кардиология, неврология, гинекология и хирургическая косметология – здесь будет своя операционная, –рассказывает Мария.

Площадь центра составит 420 квадратных метров. Открытие запланировано уже на начало года, и сейчас ведется подбор специалистов.

– У нас будут работать врачи только высшей и первой категории. Для них созданы максимально комфортные условия и закуплено самое современное медицинское оборудование. Мы благодарим компанию «Дана Холдингз» за то, что нам была предложена удобная кредитная система, которой мы воспользовались, за взаимовыгодные условия сотрудничества и за поддержку в выборе этого проекта, – подчеркивает Мария Ветеорец.

А Юлия Семенова – владелец магазина. Ее торговый объект расположен прямо на бульваре Пикассо, на первом этаже стилобата – коммерческая недвижимость здесь на двух уровнях.

– На работу я езжу на… лифте. Спускаюсь из квартиры – и оказываюсь у своего магазина, – улыбается девушка. – В «Маяке» я живу около трех лет, и за это время могу точно сказать – комплекс превзошел все мои ожидания! Здесь есть все, что нужно для счастливой и комфортной жизни – кинотеатры, многочисленные кафе и магазины, хорошая природа, даже храм недалеко. Когда живешь здесь, забываешь о том, зачем нужен личный или общественный транспорт, если, конечно, не работаешь где-то в другом конце города. Я считаю, это лучшее место в Минске для жизни!

Квартиру в «Маяке Минска» Юлия купила в кредит, когда заканчивала университет – понимала, что надо жить отдельно от родителей. Позже уговорила родителей продать свою квартиру и тоже переехать в «Маяк Минска».

– Со временем пришла идея развития собственного бизнеса. Я продала машину для первого взноса – и купила магазин в рассрочку. Работая сейчас на эту недвижимость, я совершенно четко понимаю, что потом она будет работать на меня. Ведь это место уникально: время окупаемости коммерческой недвижимости здесь – до семи лет! – рассказывает владелица.

Кстати, свою коммерческую недвижимость Юлия Семенова сдала в аренду – Татьяна Котова открыла здесь детский магазин.

– Идея открыть магазин детских товаров и игрушек родилась именно здесь, в «Маяке Минска». Впервые сюда приехав, мы увидели, сколько здесь детей – малышей в колясках, ребят повзрослее, подростков. И поняли, что здесь должен быть детский магазин. Мы открылись недавно, но очень приятно, что с каждым днем покупателей все больше и больше, а главное – они возвращаются! Выводы делать еще рано, но перспективу я вижу. Мне «Маяк» очень нравится, и мы планируем вскоре сюда переехать – купить здесь квартиру, – рассказала Татьяна.

Александра Басова – владелец кафе «Для своих», которое работает в галерее «Променад».

– Мы назвали кафе «Для своих», подразумевая, что его клиентами в первую очередь будут жители «Маяка Минска». Основная идея – сэкономить хозяйкам время для приготовления пищи. В семье время на еду тратить жалко, лучше его уделить родным. Мы планировали сделать это кафе как альтернативу домашней еде с недорогими ценами, чтобы жители «Маяка» могли покупать для своей семьи домашнюю еду. Обеденное меню все время меняется, чтобы радовать наших покупателей новыми блюдами. С удовольствием заходят к нам также работники «Променада», – рассказывает о своем кафе Александра.

«Маяк Минска» владелице своего бизнеса нравится неограниченным количеством возможностей. По ее словам, за два года в галерее «Променад» открыто более 250 магазинов и создано более 600 рабочих мест.

– А главное – многим людям это дало возможность осуществить свою мечту, открыть собственный бизнес. Таким образом, «Променад» стал своего рода бизнес-инкубатором. Недорогая аренда, шаговая доступность метро и отличное транспортное сообщение – все это дает возможность людям успешно предлагать свои услуги и товары в этом районе. Это успешный проект, от которого выигрывают все! – убеждена Александра Басова.

Владелица кафе считает, что с помощью кредитов приобретать коммерческие помещения очень удобною

– Партнерские программы позволяют, имея небольшую сумму денег, привлекать заемные средства банков и развивать свой бизнес. Выплаты по кредиту примерно равны плате за аренду такого помещения. По-моему, это целесообразно. Я рекомендовала этот вариант своим соседям, и три-четыре человека уже купили помещения с моей подачи, – улыбается Александра.

В выигрыше все. Предприниматели, купившие коммерческую недвижимость, развивают свой бизнес, создают рабочие места, уплачивают государству налоги и получают прибыль. А еще знают, что являются владельцами собственности, которая только увеличивается в цене. Если с момента начала строительства комплекса цена квадратного метра здесь выросла в два раза, то в будущем, по прогнозам экспертов, ее стоимость может составить от 3 до 5 тысяч евро в эквиваленте за каждый квадратный метр.

Так что хватит мечтать о своем деле – пора действовать! Коммерческих помещений в комплексе «Маяк Минска» осталось уже немного, но найти подходящий вариант еще возможно. Тем более, что застройщик предлагает исключительно удобные финансовые инструменты для покупки.

Так, по многочисленным просьбам покупателей «Дана Холдингз» продлила беспроцентную рассрочку до конца января – на прежних условиях и по прежним ценам. В «Маяке Минска» рассрочка предоставляется на срок до 5 лет и распространяется в том числе на коммерческую недвижимость.

Приобрести помещения под бизнес можно также одномоментно на собственные или кредитные средства – и получить существенную скидку.

Можно воспользоваться также выгодными кредитными программами или приобрести помещения в лизинг.

Подробную информацию можно получить на сайте bir.by, по прямому номеру для всех мобильных операторов 7675 и по номеру телефона +375 17 269 32 90. Отдел продаж компании расположен по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, «Дана Центр», 1-й этаж и работает ежедневно с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00.

Пусть ваши мечты станут реальными бизнес-планами!

ИООО «Зомекс Инвестмент». УНП 191061449.