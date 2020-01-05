Минское «Динамо» уступило питерскому СКА - 1:4

«Зубры» в первом матче 2020 года (3 января в Череповце) смогли прервать серию из 12 поражений подряд. Сегодня, 5 января, «Динамо» на своем льду принимало питерский СКА. Причем, команды находятся практически на полюсах турнирной таблицы: питерцы до игры шли на втором месте Западной конференции (61 очко), «зубры» - на 12-м (последнем – с 30-ю очками). Болельщики внушали себе, что динамовцы зачастую успешнее играют с лидерами, чем с теми, которые, казалось бы, сопоставимы по уровню.

Но в игре не удалось питерцам навязать всамделишную борьбу. Шайба Артема Демкова на последних минутах матчах лишь подсластила пилюлю - поражение 1:4.

Месседж Александру Павловичу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди, которые пришлю поддержать "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо" искало шансы в атаке. Получилось так себе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

До матча "Динамо" Минск - СКА выступила группа Nizkiz.Фото: Святослав ЗОРКИЙ