2020-01-05T20:13:49+03:00
Спорт
КП Беларусь

Минское «Динамо» уступило питерскому СКА - 1:4

Победить второй раз подряд не получилось [фото]
Владимир КРИУЛИН
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Краткое содержание матча.Краткое содержание матча.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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«Зубры» в первом матче 2020 года (3 января в Череповце) смогли прервать серию из 12 поражений подряд. Сегодня, 5 января, «Динамо» на своем льду принимало питерский СКА. Причем, команды находятся практически на полюсах турнирной таблицы: питерцы до игры шли на втором месте Западной конференции (61 очко), «зубры» - на 12-м (последнем – с 30-ю очками). Болельщики внушали себе, что динамовцы зачастую успешнее играют с лидерами, чем с теми, которые, казалось бы, сопоставимы по уровню.

Но в игре не удалось питерцам навязать всамделишную борьбу. Шайба Артема Демкова на последних минутах матчах лишь подсластила пилюлю - поражение 1:4.

Месседж Александру Павловичу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Месседж Александру Павловичу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди, которые пришлю поддержать "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди, которые пришлю поддержать "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо" искало шансы в атаке. Получилось так себе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо" искало шансы в атаке. Получилось так себе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

До матча "Динамо" Минск - СКА выступила группа Nizkiz. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

До матча "Динамо" Минск - СКА выступила группа Nizkiz.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Активные болельщики "Динамо" Минск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Активные болельщики "Динамо" Минск.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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