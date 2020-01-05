Детей - больше на 50 тысяч, а количество мест в садах сократилось! Белстат озвучил интересные цифры об образовании

Белстат делится цифрами о белорусском образовании - от детских садов до университетов. Еще 10 лет назад в Беларуси было больше четырех тысяч детсадов, сегодня осталось 3798. Никаких демографических ям не замечалось, а детей-дошколят сейчас больше, чем было в 2010 году на целый немаленький город (50 тысяч человек). Похоже, тенденция становиться в очередь в детсад еще до рождения ребенка останется актуальной в ближайшие годы. В этом учебном году на 1000 детей детсадовского возраста приходится 843 места.

Допустим, в сад попали, провели там счастливые несколько лет с манной кашей и компотом с сухофруктами и станцевали в костюме зайца на прощальном утреннике. Пришло время идти в школу. В 2019/2020 учебном году тех, чье время пришло, стало больше, чем год назад. За школьными партами сейчас сидит (иногда еще и учится) миллион мальчиков и девочек. В прошлом учебном году учеников было на 20 с лишним тысяч меньше. Учат школьников больше 111 тысяч педагогов. Если представить, что вся страна - это одна большая школа, получится, что один педагог учит 9 школьников. Но с нашей наполняемостью классов такой роскоши не видать, конечно.

Узнали в школе, чем коза отличается от коровы, рубанок от фуганка, научились вкручивать лампочку и даже вытерпели полкурса червей в 8 классе. Так и 9 лет пролетело. После обязательных 9-и классов больше 85 тысяч школьников получили свидетельство об общем базовом образовании. Почти каждый третий пошел учиться дальше - в учреждения среднего специального и профессионально-технического образования - училища, колледжи, техникумы.

За 10 лет училищ стало на четверть меньше, а тамошних студентов - в два раза. В 2010 году профессионально-техническое образование получали 106 тысяч человек, теперь - 65 тысяч.

После 11-и классов пошли учиться четыре из пяти выпускников. Но студентов в вузах в этом учебном году 180 тысяч меньше, чем 10 лет назад: 260 тысяч человек, чуть меньше половины из них учатся бесплатно. Около 7% студентов в вузах - иностранцы. Это в три с половиной раза больше, чем в 2010 году.

Как и последние несколько лет, особой популярностью у выпускников пользуются экономические и юридические специальности. Каждый третий белорусский студент выбрал эти профили. Каждый четвертый решил связать свою жизнь с техническим или строительным направлением. Каждый десятый - идет в педагоги, каждый 11-й - в сельскохозяйственную сферу.