Белорусы на первом этапе «Дакар»: «На второй части у МАЗа была самая высокая скорость»

Белорусы как и ранее на ралли-рейд «Дакар» представлены тремя экипажами. В этом году соревнования проходят в Саудовской Аравии.

После первого этапа лучший результат у нашего ведущего экипажа во главе с Сергеем Вязовичем.

#503-Сергей Вязович, Павел Гаранин, Антон Запорощенко - 2-е место (отставание от лидера 00:01:33);

#508-Александр Василевский, Дмитрий Вихренко, Виталий Мурылев - 8-е место (отставание от лидера 00:10:11);

#528-Алексей Вишневский, Максим Новиков, Андрей Неверович - 11-е место (отставание от лидера 00:18:08).

- Сегодня мы немного набедокурили в начале - где-то на тридцатом километре уже начали догонять категорию Т3. Обгоняя одного из таких участников, мы промазали, и пропустили заезд в каньон. Долго пришлось ждать пока осядет своя же пыль, чтобы понять, где и что мы пропустили. Потеряли на этом месте около семи-восьми минут… Выехали на вторую половину – решили сохранять хладнокровие. Догнали опередивших нас соперников, ехали по одному треку, но у нас не взялась точка. Развернулись, начали её искать. Сделали пару кругов, раздался сигнал… В конце решили добавить по-настоящему, потому что понимали – нужно отыгрываться, до финиша атаковали. Дорога была быстрая, на мягком песке – для машины не опасно. По трекеру можно посмотреть, что на второй части у МАЗа была самая высокая скорость, - передает слова Вязовича соцсети МАЗСПОРТ-авто.

На втором этапе характер покрытия значительно изменится.

- Если покрытие более трети первого спецучастка представляло собой пески и дюны, то во второй день участники в основном будут ехать по грунтовому покрытию и камням – лишь пять процентов дистанции спецучастка придётся на пески. Это значит, что мы вновь можем стать свидетелями «эпидемии проколов», осложнившей жизнь гонщикам на первом спецучастке. Кроме того, во второй день участников вновь ждут навигационные загадки – навигация будет осложнена большим количеством обычных и параллельных дорожек, среди которых нужно выбрать верный, -сообщают соцсети МАЗСПОРТ-авто.