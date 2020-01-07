«Нигде нет ничего подобного»: в деревне на Гомельщине на Рождество проводят уникальный обряд «Свеча»

В небольшой деревне Березина на Гомельщине по-особенному празднуют Рождество Христово. Из года в год здесь проводят древний обряд «Свеча». В центре внимания - икона, которую и называют «свечой». Она не висит на стене, а находится в специальном киоте - «шкафчике» для икон. Киот - с ножками, чтобы ставить икону на самом почетном месте в доме (например, там, где обычно у современных семей стоит телевизор) и приспособлен для переноски - чтобы ежегодно торжественно переносить икону в другой дом, по очереди.

"Свеча" отличается от других иконФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Интересно, что в этот раз «свечу» переносили в дом напротив, прямо через дорогу, к родной сестре прежней хранительницы «свечи». В деревне есть пять человек, которые соглашаются на эту почетную миссию - хранить в своем доме икону на протяжении года.

- Мы больше празднуем Рождество, чем Новый год. Живем по своему календарю, - объясняют сельчане.

Две сестры начинают обряд молитвойФото: Павел МИЦКЕВИЧ

С утра перед домом Галины Юденко, у которой «свеча» была с прошлого Рождества, собрались несколько жителей деревни и гостей, которые специально приезжают для участия в обряде. Все заходят в дом, начинается праздник. Хозяйка дома зажигает несколько церковных свечей перед иконой, сестры вместе читают молитву, а затем двое мужчин берут эти своеобразные носилки со «свечой» и на прощание трижды обходят вокруг специального столика. Рядом на коленях стоит хозяйка дома - икону проносят и над ней, а затем выходят на улицу.

Над хозяйкой свечу проносят триждыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Там уже подготовлена дорожка из соломы, на коленях стоят собравшиеся участники. Их задача - побывать под иконой трижды. Поэтому как только «свечу» пронесли над верующим, он быстро поднимается и бежит в конец «ручейка», чтобы снова попасть под икону, пока ее не донесли до другого дома. И затем - третий раз.

На улице "свечу" встречают на коленяхФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Выполнил условия - «свеча» сбережет тебя от всякого зла и несчастий, верят сельчане. То есть, как и в большинстве народных обрядов, люди поклоняются скорее предмету. В христианстве же верующие молятся изображенному на иконе Иисусу Христу, либо обращаются к Богу за посредничеством святого. Из-за этого противоречия не все священники одобряют проведение подобных обрядов, но некоторые соглашаются даже участвовать в них, относясь к языческому составляющему как к культурному аспекту.

Для процессии на икону надевают "фату"Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Вернулась ко мне, родненькая! - радуется, стоя перед иконой на коленях, новая хранительница Светлана Масленченко. У нее «свеча» была последний раз пять лет назад, и вот сейчас снова подошла очередь. Женщина зажигает свечи, которые погасли в пути, целует рушник под «свечой» и приглашает всех участников обряда за богатый стол.

Новая хозяйка встречает "свечу" домаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Мясо, голубцы, блинчики, пирожки, другие блюда из печи… После молитвы к Богу и просьбе о благословении стола, все садятся обедать. Угощение - тоже важная часть традиции.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Обряд «свеча» встречается только на землях Поднепровья, этот край уникален - нигде нет ничего подобного, поэтому очень важно, что традицию сохраняют, передают через поколения. У обряда церковно-народная составляющая. Народная - еще от дохристианских верований, это поклонение огню. А церковная - это традиция больших сообществ, например, братств или деревенских общин, - объяснил «КП» историк, краевед, сотрудник Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций Андрей Скидан. - Сначала главным атрибутом была натуральная свеча, затем ее заменила икона, которую стали называть «свечой». Ее тоже воспринимали как объект обороны рода, семьи, деревни от всякого зла.