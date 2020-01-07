«Нигде нет ничего подобного»: в деревне на Гомельщине на Рождество проводят уникальный обряд «Свеча»
В небольшой деревне Березина на Гомельщине по-особенному празднуют Рождество Христово. Из года в год здесь проводят древний обряд «Свеча». В центре внимания - икона, которую и называют «свечой». Она не висит на стене, а находится в специальном киоте - «шкафчике» для икон. Киот - с ножками, чтобы ставить икону на самом почетном месте в доме (например, там, где обычно у современных семей стоит телевизор) и приспособлен для переноски - чтобы ежегодно торжественно переносить икону в другой дом, по очереди.
"Свеча" отличается от других иконФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Интересно, что в этот раз «свечу» переносили в дом напротив, прямо через дорогу, к родной сестре прежней хранительницы «свечи». В деревне есть пять человек, которые соглашаются на эту почетную миссию - хранить в своем доме икону на протяжении года.
- Мы больше празднуем Рождество, чем Новый год. Живем по своему календарю, - объясняют сельчане.
Две сестры начинают обряд молитвойФото: Павел МИЦКЕВИЧ
С утра перед домом Галины Юденко, у которой «свеча» была с прошлого Рождества, собрались несколько жителей деревни и гостей, которые специально приезжают для участия в обряде. Все заходят в дом, начинается праздник. Хозяйка дома зажигает несколько церковных свечей перед иконой, сестры вместе читают молитву, а затем двое мужчин берут эти своеобразные носилки со «свечой» и на прощание трижды обходят вокруг специального столика. Рядом на коленях стоит хозяйка дома - икону проносят и над ней, а затем выходят на улицу.
Над хозяйкой свечу проносят триждыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Там уже подготовлена дорожка из соломы, на коленях стоят собравшиеся участники. Их задача - побывать под иконой трижды. Поэтому как только «свечу» пронесли над верующим, он быстро поднимается и бежит в конец «ручейка», чтобы снова попасть под икону, пока ее не донесли до другого дома. И затем - третий раз.
На улице "свечу" встречают на коленяхФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Выполнил условия - «свеча» сбережет тебя от всякого зла и несчастий, верят сельчане. То есть, как и в большинстве народных обрядов, люди поклоняются скорее предмету. В христианстве же верующие молятся изображенному на иконе Иисусу Христу, либо обращаются к Богу за посредничеством святого. Из-за этого противоречия не все священники одобряют проведение подобных обрядов, но некоторые соглашаются даже участвовать в них, относясь к языческому составляющему как к культурному аспекту.
Для процессии на икону надевают "фату"Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
- Вернулась ко мне, родненькая! - радуется, стоя перед иконой на коленях, новая хранительница Светлана Масленченко. У нее «свеча» была последний раз пять лет назад, и вот сейчас снова подошла очередь. Женщина зажигает свечи, которые погасли в пути, целует рушник под «свечой» и приглашает всех участников обряда за богатый стол.
Новая хозяйка встречает "свечу" домаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Мясо, голубцы, блинчики, пирожки, другие блюда из печи… После молитвы к Богу и просьбе о благословении стола, все садятся обедать. Угощение - тоже важная часть традиции.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
- Обряд «свеча» встречается только на землях Поднепровья, этот край уникален - нигде нет ничего подобного, поэтому очень важно, что традицию сохраняют, передают через поколения. У обряда церковно-народная составляющая. Народная - еще от дохристианских верований, это поклонение огню. А церковная - это традиция больших сообществ, например, братств или деревенских общин, - объяснил «КП» историк, краевед, сотрудник Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций Андрей Скидан. - Сначала главным атрибутом была натуральная свеча, затем ее заменила икона, которую стали называть «свечой». Ее тоже воспринимали как объект обороны рода, семьи, деревни от всякого зла.
Для участников приготовили богатый столФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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