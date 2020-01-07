2020-01-07T19:48:48+03:00
Спорт
КП Беларусь

Минское "Динамо" потерпело крупное поражение от "Куньлуня"

Пропустили пять шайб [фото]
Захар ПЛАТОНОВ
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ХК "Динамо" - ХК "Куньлунь".ХК "Динамо" - ХК "Куньлунь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минское «Динамо» в КХЛ провело втором матч в календарном году. Результат неутешителен – поражение 1:5 от китайского «Куньлуня».

Во время исполнения гимна. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время исполнения гимна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК Кунулунь". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК Кунулунь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вбрасывание. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вбрасывание.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Грубец Шимон. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Грубец Шимон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" - ХК "Куньлунь". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" - ХК "Куньлунь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед матчем выступила группа "Стары Ольса". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед матчем выступила группа "Стары Ольса".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамовцы не смогли реализовать игровое преимущество в первом периоде. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамовцы не смогли реализовать игровое преимущество в первом периоде.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" - ХК "Куньлунь". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" - ХК "Куньлунь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор ХК "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор ХК "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" - ХК "Куньлунь". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" - ХК "Куньлунь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крэйг Вудкрофт. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крэйг Вудкрофт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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