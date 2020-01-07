КП Беларусь
Минское "Динамо" потерпело крупное поражение от "Куньлуня"
Пропустили пять шайб [фото]
ХК "Динамо" - ХК "Куньлунь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Минское «Динамо» в КХЛ провело втором матч в календарном году. Результат неутешителен – поражение 1:5 от китайского «Куньлуня».
Во время исполнения гимна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ХК Кунулунь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Вбрасывание.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Грубец Шимон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Перед матчем выступила группа "Стары Ольса".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Динамовцы не смогли реализовать игровое преимущество в первом периоде.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фан-сектор ХК "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Крэйг Вудкрофт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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