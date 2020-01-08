Белорусы на «Дакар»: второе место на третьем этапе

Лидирующий экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» во главе с Сергеем Вязовичем занял второе место на третьем этапе ралли «Дакар». Наши гонщики отстали от победителя третьего этапа («КАМАЗ-мастера» Андрея Каргинова, который преодолел участок в 427 км за 3 ч. 59 мин. 15 сек) на 4 мин. 54 сек.

Тем не менее в общем зачете грузовиков лидирует белорус Сергей Вязович.

Маршрут четвёртого дня ралли-марафона «Дакар» представляет собой примерно равное соотношение песчаных и каменистых отрезков с гравийными секциями. При взгляде на карту этапа может показаться, что трасса слишком прямая, но на самом деле это не так – навигация вновь окажется непростой, будет много параллельных дорожек, как уже было ранее на этом «Дакаре».

Начиная с завтрашнего этапа и до конца гонки, в целях безопасности, в первой 20-ке будут стартовать только джипы, а первый грузовик сможет стартовать только с 21-й позиции, - передают аккаунты МАЗа.

Стартовое наших время экипажей:

# 503-Сергей Вязович, Павел Гаранин, Антон Запорощенко - 10:33:00;

#508-Александр Василевский, Дмитрий Вихренко, Виталий Мурылев - 10:38:30;

#528-Алексей Вишневский, Максим Новиков, Андрей Неверович - 11:00:00.