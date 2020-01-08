Денис Клявер: За мной батя Илья Олейников. Поэтому не имею права опускать планку

«На гастролях отдыхаю больше, чем дома»

- Денис, для начала: с чем у вас ассоциируется Беларусь? Но только помимо чистоты и порядка!

- Белорусских корней у меня нет. Родился я в Питере. Но Беларусь почему-то всегда ассоциируется с уютом и домом. Такое ощущение, что приехал домой или туда, где вырос. Притом не только в Минске, но и в небольших белорусских городах. Вообще, у вас какое-то очень искреннее гостеприимство и радушие.

- Вы больше 20 лет на сцене и в шоу-бизе повидали многое. Вас еще что-нибудь способно удивить или вывести из равновесия?

- В 2020-м отмечу свое 25-летие на сцене. Во время выступления из равновесия меня уже как-то сложно выбить. Думаю, даже если отключат электричество, вряд ли испугаюсь. Не буду петь - значит, буду разговаривать с людьми. Конферанс - моя вторая профессия, в запасе всегда много анекдотов. Не все, конечно, можно рассказать со сцены, но определенная подборка на случай SOS имеется.

- Вспомните какой-нибудь недавний случай, когда «что-то пошло не так»?

- Я сам играю на концертах - на гитаре, клавишных… Хотя по образованию трубач, кстати. Так вот, стою на сцене, исполняю «Давай начнем сначала» с гитарой в руках. И тут прямо на первом куплете с гитары спадает ремень. А удержать ее на весу без ремня нереально - тяжелая. Что делать? Положил гитару, взял микрофон и пошел к клавишам. Закончил исполнять песню за фоно. Казалось бы, форс-мажор, но публике это понравилось.

- Как восстанавливаете силы после концертов и как проходит ваш выходной?

- У меня есть правило: 7 - 8 часов сна в сутки нужно обязательно. Можно не «залпом», а добавить 2 - 3 часа во время переезда или в гостинице. Я на гастролях отдыхаю даже больше, чем дома, потому что полностью предоставлен себе, нет никаких бытовых нюансов. Ну а если выпадает полностью свободный день, стараюсь провести его с женой и детьми. По возможности еду в Питер пообщаться с мамой.

«Мечтаю о роли в хорошей комедии»

- Пару дней назад мы вступили в 2020-й. Помните, что в детстве просили у Деда Мороза?

- Конечно, помню! Всегда просил игрушки. Надо отдать должное Деду Морозу: при скромной зарплате он исполнял мои желания. Видать, со Снегурочкой скидывался (смеется). Детство закончилось, когда я понял, что Дед Мороз - наш сосед. Но и по сей день практически все мои самые счастливые детские воспоминания связаны с Новым годом.

- Денис, вы ведь и в кино снимаетесь. Кого мечтаете сыграть? Какая роль была самой сложной?

- Одной из самых сложных была роль балетмейстера - постановщика фламенко в короткометражном фильме «Верка-Фуэте», где мы играли вместе с Анечкой Нахапетовой. Ну а я, хоть и владею телом, назвать себя хорошим танцором не могу. И вот, стояла задача за неделю освоить фламенко! Мы потом даже шутили: «Научу фламенко - плохо, дорого». Если говорить об актерских историях, то после шоу «Один в один», в котором у меня было 15 образов и я перевоплощался не только музыкально, но и актерски, казалось, могу сыграть кого угодно. Какую роль хотел бы сыграть? Например, в комедии с элементами экшена.

«Не мешаю жене развиваться»

- Хочу спросить о вашем отце Илье Олейникове. Чему он вас научил, что у него переняли?

- Папочка был уникальным человеком. Наверное, я научился у него не отступать при любых сложностях, оставаться человеком. Он жил в другое время, когда понятие юмора и личности отличались от нынешних. Сегодня, чтобы привлечь внимание зрителя, часто опускают планку. Я никого не осуждаю, у каждого своя дорога. Что касается меня, то за мной батя и его авторитет. Этого человека любили люди, и я просто не имею права вести себя по-другому. Отец меня, кстати, ничему не учил - он был для меня живым примером. Мне часто говорят: «Денис, вы такой незазвездившийся!» А я вообще не люблю это странное понятие - звезда. Отец никогда не разменивался на мелочи, и я стараюсь так делать.

- Часто приходится слышать, что ваш брак с Ириной - один из самых крепких в российском шоу-бизнесе. К рецепту успешного брака вы ведь тоже пришли не сразу. Поделитесь, в чем он, на ваш взгляд.

- Мы с Иришей вместе уже 14-й год. Как бы это громко ни звучало, я думаю, что нас свела судьба. Встретить свою настоящую вторую половину - огромное везение. И, наверное, жене тоже повезло. И у нее, и у меня есть опыт других браков до нашей встречи. Оба понимаем, что есть моменты и ситуации, в которых нужно идти на компромисс - иначе давно бы уже разбежались. Мы уважаем собственное пространство и умеем доверять друг другу. Секрет еще и в том, что я поддерживаю Ирину в ее стремлении развиваться в чем-то помимо ребенка и дома. Она сильная личность, ей это нужно. Мы уважаем друг друга и стараемся делать так, чтобы наши отношения не покрывались пылью. И еще мы все должны понимать, что женщины и мужчины устроены по-разному. Более того, есть вещи, которые нам никогда не понять друг в друге. И не надо этого делать. Просто примите все как есть, причем обоюдно.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Денис Клявер представит программу «Начнем сначала» 21 февраля в 19.00 в КЗ «Минск». Билеты: 40 – 85 руб. Т.(017) 328-66-38.