За ДТП с лесовозом в Ружанах, где погибли бабушка и внучка, водителя приговорили к 7 годам «химии»

Приговор 57-летнему водителю лесовоза, которого признали виновным в аварии со смертельным исходом, огласили 8 января в суде Пружанского района.

- Суд постановил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в условиях колонии поселения, - зачитал приговор судья Игорь Житко.

Обвиняемому запрещено занимать должности, связянные с вождением автомобиля, ближайшие 5 лет.

Также суд вынес частное определение в адрес ОАО "Ивацевичдрев" для устранения причин и условий, которые повлекли за собой совершение обвиняемым преступления.

- Были выявлены нарушения, они касаются должностных лиц, которые должны были осуществлять надлежащий контроль за погрузкой и транспортировкой груза, - прокомментировал "КП" судья Игорь Житко.

Напомним, ДТП произошло в феврале 2019. Тогда на выезде из поселка Ружаны на закруглении дороги опрокинулся лесовоз. Бревна упали на семью с коляской. Они шли по обочине – тротуар в этом месте положили только после аварии. Лесом насмерть придавило 45-летнюю женщину и ее 6-месячную внучку. Выжила только 25-летня Виктория, мать маленькой Евы и дочь погибшей Лидии. Обвиняемый – водитель с 38-летним стажем Василий. На лесовозе «Ивацевичдрева» он работал с 2018 года, до этого ездил на грузовиках.

По версии следствия, он превысил скорость (при ограничении 40 км/ч лесовоз ехал около 50 км/ч) и неправильно закрепил бревна при погрузке – это стало причиной трагедии. В суде выяснилось, что бревна были перевязаны только двумя крепежными тросами, хотя на прицепе предусмотрено шесть таких тросов. Водитель объяснил, что инструкции перевязывать лес всеми тросами нет. Плюс ко всему, бревна выступали за борт прицепа – а это запрещено.

- Тогда почему вы поехали? – уточнял на первом судебном заседании судья.

- Семью кормить надо. Работа у нас такая, - отвечал водитель.

В свою защиту Василий говорил, что на его месте мог оказаться любой. Существующие правила и инструкции про перевозке леса все равно почти никто строго не выполняет, потому что их просто невозможно соблюдать. Кроме того, он пытался доказать суду, что к аварии привели неправильная конструкция прицепа и плохое состояние дороги.

В суде долго выясняли, как же все-таки должны безопасно перевозиться бревна. Фото: СК

Суд изучал доказательства вины водителя с разных аспектов и добивался ответов на спорные вопросы. Предотвратило бы ДТП правильное крепление груза? Повлияли ли выступающие бревна на устойчивость прицепа? Связано ли опрокидывание прицепа только со скоростью? В суд вызывали экспертов – специалистов транспортной инспекции, инженеров, конструкторов МАЗа. Суд назначал дополнительные экспертизы, из-за которых рассмотрение дела растянулось больше, чем на три месяца.

Водителя обвиняли в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности двух лиц и причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения (ч.3 ст.317 УК). Ему грозило от 3 до 7 лет лишения свободы. До суда он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Приговор в законную силу еще не вступил.