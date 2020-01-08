2020-01-08T17:23:20+03:00
Общество
КП Беларусь

За уборку подъезда и лифт будем платить по-старому: указ президента уже изменил новый Жилищный кодекс

Новый Жилищный кодекс начал действовать с 1 января 2020 года, но не все нормы заработали
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Новый жилищный кодекс снова начал расходиться с указами президентаНовый жилищный кодекс снова начал расходиться с указами президентаФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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С 1 января 2020 года вступил в силу новый Жилищный кодекс. Одним из самых главных изменений было то, что с января по-новому должны были насчитывать плату за некоторые коммунальные услуги. Так, техническое обслуживание лифта, уборка подъезда и его освещение в новом кодексе привязаны не к количеству прописанных в квартире человек, а к площади квартиры.

Однако 1 января был опубликован указ президента от 30 декабря, который отменил эти изменения. Платить за уборку подъезда и пользование лифтом мы будем по-старому, т. е. в зависимости от количества жильцов в квартире, а не от ее площади.

Как рассказал «Комсомолке» юрист, редактор сайта Statut.by Александр Горбач, новый кодекс принимали как раз для того, чтобы привести его в соответствие с указами президента, которые вышли после принятия предыдущей версии кодекса. Однако с первым днем вступления в силу он снова начал расходиться с указами. Причем ситуация с оплатой услуг - не единственный пункт.

- По товариществу собственников и жилищных кооперативов вообще не отменен действующий указ президента №538, и товарищества собственников теперь не понимают, чем руководствоваться, так как Жилищный кодекс-то новый, но указ президента имеет бОльшую юридическую силу. Получается, что Жилищный кодекс в части регулирования ТС и кооперативов вообще не вступил в силу, - говорит юрист.

В Министерстве ЖКХ же объяснили, что в таком случае товариществам стоит руководствоваться указом президента. Почему с первых дней работы кодекс снова вошел в противоречие с указами президента, в Министерстве ЖКХ пояснить не смогли.

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