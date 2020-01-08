Исторический рекорд: Беларусь накопила золота и валюты на $9,4 млрд. Вспоминаем, сколько должна отдать

Экономика Беларуси вступила в 2020 год с самой внушительной подушкой финансовой безопасности в своей истории. Как констатирует Национальный банк, золотовалютные резервы страны на 1 января побили все предыдущие рекорды, составив без малого 9,4 миллиарда долларов в эквиваленте. Сумма сама по себе впечатляющая, но еще важнее, что страна накопила даже больше, чем планировали в Национальном банке и правительстве, ведь, согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики, на конец 2019 года объем золотовалютных запасов должен был составить не менее 7,1 миллиарда долларов.

Разница в 2,3 миллиарда долларов сформировалась за счет покупки Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступления в бюджет налогов, пошлин и платежей в иностранной валюте. Еще один источник - эмиссия облигаций, которые Минфин и регулятор номинировали в иностранной валюте.

К слову, в пресс-релизе Национального банка отмечается, что всего за 2019 год резервные активы страны увеличились на 2,2 миллиарда долларов, или на 31,2%.

Как известно, золотовалютные резервы - один из источников погашения государственного долга. В 2019 году Беларусь рассчиталась по своим внешним и внутренним обязательствам, выплатив около 4,2 миллиарда долларов. Как отмечал ранее замминистра финансов Беларуси Андрей Белковец, в наступившем 2020 году Беларусь должна будет выплатить кредиторам 3,5 млрд долларов, в 2021-м - 3,2 млрд долларов, в 2022-м - 3,3 млрд долларов, в 2023-м - 3,8 млрд долларов, в 2024-м - 2,6 млрд долларов.

Отметим также, что согласно планам Нацбанка, к 1 января 2021 года объем золотовалютных запасов должен составлять не менее 7,3 миллиарда долларов.