«С 3 лет просила папу поместить меня в телевизор - и стала телеведущей»: белорусы делятся историями исполнения желаний

«Я мечтала, чтобы все в нашей семье были хорошо одеты...»

«Я родом из Украины. Приехала вместе с родителями до развала Советского Союза в Беларусь. Потом были тяжелые времена, купонная система покупки товаров… Приходилось в чем-то себя обделять, отдавая лучшее детям, выстаивать бешеные очереди, приспосабливаться. В тот момент я мечтала, чтобы все в моей семье были одеты, тогда это было большой проблемой. Я неплохо умею шить на швейной машинке, выкраивая детали, только было бы с чего.

Однажды в одной из суетливых очередей я подняла с земли плотный бумажник. Среди денег были и именные карточки, выдаваемые для затаривания. Все это я вернула хозяину, который оказался очень хорошим человеком. Спустя некоторое время он привез мне в благодарность целый рулон ткани. Как оказалось, он был таможенником, и в те времена через нашу республику перемещались контрабандные грузы. Благодаря щедрому подарку я нашила нарядов всей семье, а также племянникам и детям родных».

Елена Александровна Федоренко.

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«С трех лет просила папу поместить меня в телевизор - и стала телеведущей»

«Свою мечту я осознала в 3 года. Тогда, будучи маленькой капризулей, я просила папу поместить меня в телевизор! Я хотела быть телеведущей и думала, что именно так туда и попадают: залазят в телевизор и там живут, попутно ведут новости. Папа, смеясь, лез отверткой за крышку тогда еще большого и объемного телевизора, прикидывая, как меня туда поместить.

Прошло 22 года до момента, когда я увидела объявление о кастинге телерадиоведущих. Ни секунды я не раздумывала о том, что должна быть там! И спустя три месяца соревнований среди 70 участников я стала победителем! Я стала телеведущей. Моя мечта осуществилась! Но и здесь волшебство моей жизни не закончилось. Во время кастинга я узнала, что стану мамой! И сейчас я вместе со своей дочкой веду передачу о детском здоровье. Мне кажется, что это поистине волшебная страница моей жизни».

Анастасия Яцковская.

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