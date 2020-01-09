2020-01-09T10:56:58+03:00
Общество
КП Беларусь

«С 3 лет просила папу поместить меня в телевизор - и стала телеведущей»: белорусы делятся историями исполнения желаний

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Ирина КАЛИНИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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«Я мечтала, чтобы все в нашей семье были хорошо одеты...»

«Я родом из Украины. Приехала вместе с родителями до развала Советского Союза в Беларусь. Потом были тяжелые времена, купонная система покупки товаров… Приходилось в чем-то себя обделять, отдавая лучшее детям, выстаивать бешеные очереди, приспосабливаться. В тот момент я мечтала, чтобы все в моей семье были одеты, тогда это было большой проблемой. Я неплохо умею шить на швейной машинке, выкраивая детали, только было бы с чего.

Однажды в одной из суетливых очередей я подняла с земли плотный бумажник. Среди денег были и именные карточки, выдаваемые для затаривания. Все это я вернула хозяину, который оказался очень хорошим человеком. Спустя некоторое время он привез мне в благодарность целый рулон ткани. Как оказалось, он был таможенником, и в те времена через нашу республику перемещались контрабандные грузы. Благодаря щедрому подарку я нашила нарядов всей семье, а также племянникам и детям родных».

Елена Александровна Федоренко.

***

«С трех лет просила папу поместить меня в телевизор - и стала телеведущей»

«Свою мечту я осознала в 3 года. Тогда, будучи маленькой капризулей, я просила папу поместить меня в телевизор! Я хотела быть телеведущей и думала, что именно так туда и попадают: залазят в телевизор и там живут, попутно ведут новости. Папа, смеясь, лез отверткой за крышку тогда еще большого и объемного телевизора, прикидывая, как меня туда поместить.

Прошло 22 года до момента, когда я увидела объявление о кастинге телерадиоведущих. Ни секунды я не раздумывала о том, что должна быть там! И спустя три месяца соревнований среди 70 участников я стала победителем! Я стала телеведущей. Моя мечта осуществилась! Но и здесь волшебство моей жизни не закончилось. Во время кастинга я узнала, что стану мамой! И сейчас я вместе со своей дочкой веду передачу о детском здоровье. Мне кажется, что это поистине волшебная страница моей жизни».

Анастасия Яцковская.

Поздравляем победителей! Внимание: редакция не высылает призы по почте, получить их можно в офисе «Комсомолки» по адресу: Минск, ул. Платонова, 1 Б, предварительно позвонив по телефону: (017) 284-68-58.

БУДЬ В КУРСЕ!

Расскажите нам о вашей давней мечте, к которой вы долго шли, - неважно какой. Лучшие из писем будут опубликованы на страницах «толстушки» и на сайте kp.by, а их авторы получат приятные призы от «Комсомолки»: фирменную утку-подушку, книги из коллекции издательского дома «Комсомольская правда», а также коллекцию новогоднего чая от официального дистрибьютора Ahmad Tea ООО «ЭНЕРГИЯ».

Пишите нам по адресу: 220005 г. Минск, а/я 192, либо на электронную почту - mechta@phkp.by, c пометкой «Мечты сбываются». Не забудьте указать ваши данные и телефон для обратной связи.

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