2020-01-08T16:23:38+03:00
Спорт
КП Беларусь

Новый МАЗ захватил лидерство в ралли «Дакар»

Капотный грузовик оправдывает возложенные на него надежды
Владимир КРИУЛИН
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Экипаж Сергея Вязовича выступает на капотном грузовике МАЗ-6440RR. Фото: maz.byЭкипаж Сергея Вязовича выступает на капотном грузовике МАЗ-6440RR. Фото: maz.by
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С этого года легендарное ралли-рейд «Дакар» проходит в Саудовской Аравии. Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» до старта уверенно говорила об амбициях бороться за победу. И их слова не расходятся с делом. Ведущий экипаж во главе с Сергеем Вязовичем лидирует после трех этапов в разделе грузовиков.

В победе на втором этапе большую роль сыграл штурман Павел Гаранин.

- Это была «битва штурманов». Перед нами ошибся экипаж Антона Шибалова («КамАЗ-мастер. - Ред.), и мы вышли на первую позицию. Потом настала наша очередь ошибаться. И все же вплоть до самого финиша ехали первыми, пока Андрей Каргинов не обошел нас в одном месте. Но буквально в 8 километрах до финиша мы оба начали «блуждать» по трассе. Наш штурман сориентировался раньше, что и решило судьбу этапа, - сказал Вязович.

Третий день ралли-марафона проходил по круговому маршруту со стартом и финишем в строящемся городе будущего Неом. Экипаж Вязовича финишировал вторым, но сохранил общее лидерство:

- Спецучасток был разделен на три части: первые две были несложными, а концовка была убойной и очень медленной. На самом деле очень рады, что проехали без остановок. Мы не торопились, так как у нас был гандикап. На трассе нас догнал Андрей Каргинов и воспользовался возможностью «подрезать»: просигналил - мы пропустили. Следующий участок стартовали в 10 секундах за ним, ехали, насколько позволяла пыль. Такой темп нас устраивал - генеральную классификацию мы сохранили без лишнего риска.

На «Дакар-2020» наша команда отправила новый капотный грузовик МАЗ-6440RR. Его презентовали еще в конце 2018 года, а затем обкатывали на различных ралли. Например, на «Шелковом пути» Вязович на этом грузовике побеждал в 7 из 8 совместных заездов с «КАМАЗом». И должен был выиграть в общей классификации, но сказалась обратная сторона новинки: пилот не успел окончательно адаптироваться к автоматической коробке передач и на одном из участков перевернулся.

- За это время мы доработали машину капотной конфигурации. Список изменений можно перечислять долго, но, в частности, автомобиль лучше управляется, развесован, в нем комфортнее находиться, - отмечал Вязович перед «Дакаром-2020».

6440RR - стопроцентно собственная разработкой МАЗа. Все расчеты по компоновке и подбору комплектующих делали конструкторы команды. Воплощением их идей в металле и пластике занимались в различных цехах МАЗа, а окончательная сборка производилась силами ЭЦ-1 (экспериментального цеха). Мощность капотника 960 лошадиных сил. Масса автомобиля с запасными колесами и экипажем - 9,6 т. Шасси досталось от закаленной ралли-рейдами боевой машины МАЗ-5309RR, большая кабина - от серийного грузовика МАЗ-5440, а капот - от тягача МАЗ-6440PA. Оснащен 6-цилиндровым двигателем Caterpillar/Gyrtech G-13.

Почти все запчасти изготовлены на головном предприятии и заводах холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»: рама, кабина, платформа, кронштейны, панели и силовые каркасы. Из импортных комплектующих: автоматическая коробка передач Allison 4000-й серии, рессоры Weweler, амортизаторы Reiger, мосты SISU и раздаточная коробка ZF.

Экипажи Александра Василевского и Алексея Вишневского выступают на классических бескапотных МАЗ-5309RR. Фото: maz.by

Экипажи Александра Василевского и Алексея Вишневского выступают на классических бескапотных МАЗ-5309RR. Фото: maz.by

Еще в этом году с командой ездит новым автодом. В этом большом трейлере есть все для отдыха: 12 спальных мест, шкафчики, дизельный генератор, кондиционер, стиральная машина и небольшая кухня с электротехникой. Есть и душ, правда, наружный.

В генеральной классификации экипаж Сергея Вязовича удерживает первое место с гандикапом в 2 минуты от «КАМАЗ-мастер». Александр Василевский идет на десятом месте (отставание 1 час 28 минут), Алексей Вишневский - на 14-й позиции (отставание два часа три минуты). Василевский и Вишневский выступают на классических бескапотных МАЗ-5309RR.

В прошлом году на «Дакаре» Сергей Вязович занял 6-е место, Александр Василевский стал 8-м, Алексей Вишневский - 11-м. В 2018-м Вязович добился главного и первого в истории подиума для белорусской команды, показав второй итоговый результат.

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