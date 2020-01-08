Чтобы помочь команде президента, Грабовский уехал по ходу матча «Динамо»

В воскресенье «Динамо» на «Минск-Арене» пыталось обыграть китайский «Куньлунь», чтобы поправить свои дела в КХЛ. В итоге матч закончился поражением 1:5. Один из ассистентов Крэйга Вудкрофта Михаил Грабовский был вынужден оставить команду после второго периода (при счете 1:2), чтобы на «Чижовка-Арене» сыграть в финале Рождественского турнира за команду президента Беларуси.

Грабовский забросил победную шайбу в ворота сборной России (итоговый счет - 4:1). Для команды Беларуси это 13-й титул победителей. В матче за третье место сборная ОАЭ, в которой костяк составляют белорусы (например, играющий тренер Артем Сенькевич), обыграла Финляндию - 3:2.

Лучшим бомбардиром команды президента стал сам Александр Лукашенко: 10 баллов (6 шайб и 4 голевые передачи). У Грабовского и Чуприса по 7 баллов. Самый результативный среди всех команд финн Тони Мякиахо - 16 (6+10) баллов.

Тренер команды президента Беларуси и генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков рассказал в эфире «Беларусь 1», как Александр Лукашенко поощряет лучших игроков:

- В конце каждой тренировки, есть такая традиция, президент подписывает шоколадки. Мы, можно сказать, воюем за эти шоколадки.

Дмитрий Басков и Степан Хачатрян с Кубком Рождественского турнира. Фото: mst.by

Может, стоит попробовать что-то такое «Динамо»? «Зубры» в Минске в последний раз побеждали 13 ноября и сейчас занимают последнее место в Западной конференции. Пока же Басков сказал, что многим игрокам «Динамо» надо заслужить свое место на следующий сезон.

Дмитрий Басков сказал хоккеистов, что им надо заслужить место в составе "Динамо" на следующий сезон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крэйга Вудкрофта спросили, надо ли это сделать и тренерам. Канадец предпочел этот вопрос адресовать Баскову. Но тренер признал, что ошибаются не только хоккеисты, но и он:

- Да, я не идеальный человек, но я каждый день прихожу на арену и делаю свою работу, развивая игроков. Я очень хочу и люблю побеждать, но есть проблема в раздевалке: игроки равнодушны к поражениям. Такого быть не должно. Мы медленно прививаем психологию победителей. Это тяжелый процесс, но, думаю, у нас все получится.