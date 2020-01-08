Нефть в Беларусь пришла только на два месяца?

«Белнефтехим» 4 января договорился о поставке из России партии нефти по цене без премии, т. е. на условиях белорусской стороны. В этот же день нефть поступила на переработку на завод «Нафтан». Мозырский НПЗ всю первую неделю нового года работает на своих запасах.

С какой именно компанией заключен контракт, «Белнефтехим» держит в секрете. Агентство Интерфакс со ссылкой на свои источники сообщило, что заявку на поставку нефти на новополоцкий «Нафтан» оформили «РуссНефть» и «Нефтиса». Обе компании входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с белорусским президентом. По краткосрочному договору «Белнефтехим» получит в январе 650 тысяч тонн нефти из России, первая партия составит 100 - 130 тысяч тонн.

- По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ, - сообщил БелТА зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. - Главным критерием мы видим получение максимального экономического эффекта, чтобы не допустить резкого роста цен на нефтепродукты для белорусских потребителей.

Напомним, 31 декабря 2019 года президенты Беларуси и России не договорилась о поставках нефти на 2020 год, а уже 1 января Россия перекрыла кран с нефтью для Беларуси. В итоге наши НПЗ снизили загрузку до технологического минимума. Вместе с тем «Белнефтехим» выразил уверенность, что запасов нефти в стране хватит до заключения годового договора поставок. Годовые контракты концерн пока ни с кем не заключил.

Напомним, конфликт начал набирать обороты еще в ноябре, упершись в вопрос интеграции стран. Александр Лукашенко грозился не подписать план интеграции с Россией, если нефтегазовые вопросы не решатся. Путин, в свою очередь, сказал, что не собирается дотировать поставки до интеграции.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который брал интервью у Лукашенко две недели назад, заявил 7 января в программе «Статус плюс», что главный вопрос - не нефтяной.

- Нефть сейчас идет от частных фирм, два месяца будет идти на НПЗ. На эти темы договорятся. Главный вопрос - движение к единому государству, к наднациональным органам, на мой взгляд, - сказал Ведедиктов. - Российская Федерация считает, что надо двигаться в ту сторону или прекратить вообще все эти разговоры и переходить на абсолютно коммерческие отношения, которые, безусловно, разорят Беларусь.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Если ситуация будет развиваться по сценарию 2010 года, нас может ожидать спад ВВП»

Это уже не первый раз, когда страны-соседки не могут договориться о ценах на энергоресурсы. При этом все предыдущие нефтяные войны быстро заканчивались перемирием. Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик заметил, что такие споры по энергоресурсам поразительно совпадают с белорусским электоральным циклом.

- Нынешняя ситуация с поставками российской нефти в Беларусь - далеко не первый случай в истории внешнеторговых отношений двух стран, когда они не могут прийти к соглашению по поводу условий поставок энергоносителей. Самый затяжной и сложный конфликт произошел в 2010 году, но в целом каждый эпизод прекращения/сокращения поставок было кратковременным. Этот цикл поразительно совпадает с белорусским электоральным циклом, что делает экономику особенно уязвимой к резким изменениям условий торговли энергоносителями. Например, если в нынешнем году ситуация будет развиваться по сценарию 2010 года, то нас может ожидать спад ВВП из-за падения объемов переработки нефти и экспорта нефтепродуктов. Так или иначе мы подходим к ситуации, когда определенность от наличия долгосрочных контрактов на поставку российских нефти и газа, пусть даже по рыночным ценам, окажется более ценной для компаний и населения, чем краткосрочные льготы, обусловливаемые политическими требованиями. И сэкономит уйму времени высших должностных лиц и обычных госслужащих, которое сейчас уходит на переговоры и постоянную работу над документами, смысл которых в том, чтобы быть непринятыми, - пишет Александр Чубрик в своей статье.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С ценами на газ на январь и февраль пока все спокойно. Так, цена для Беларуси в это время останется на уровне прошлогодней - 127 долларов за тысячу кубометров. Но есть опасения, что в этом году цена на газ может достичь уже 152 долларов, хотя Беларусь настаивает на цене Смоленской области - около 70.