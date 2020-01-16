«Дочку хочу забрать, а сына оставить мужу». Делить детей при разводе - удобный вариант или дикость?

- Мы с мужем женаты уже 13 лет, кажется, вместе прошли и огонь, и воду, и медные трубы. Оба взрослые, состоявшиеся люди, брак которых дал трещину. Ну, вот так получилось: осточертели друг другу и решили развестись. Но есть нюанс - дети, их у нас двое: дочке - 9 лет, сыну - 11. Они прекрасно ладят между собой, обожают папу и маму и пока не подозревают, что те решили разойтись. А я не знаю, как сказать детям, что им придется жить порознь…

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Дело в том, что после развода я решила оставить себе только дочку, а сына отдать мужу. Девочка у меня послушная, я вижу в ней свое отражение: тот же характер, та же манера поведения. Мама для нее - кумир, а она для меня - смысл жизни. Мы прекрасно ладим, чего не скажешь о сыне. Мальчишка - полная противоположность: вредный, хулиганистый, врет, глядя в глаза. Меня бесит, когда он лезет к коту, крошит еду на диван и куча других мелочей. Ненавижу себя в такие моменты, но ничего не могу поделать! Зову его:

- Иди есть.

Придет, посмотрит - и:

- Фу, я ЭТО есть не буду!

Двенадцатый час ночи, завтра в школу. Говорю: «Ложись спать». В ответ:

- Не хочу, никогда спать не лягу!

И начинается: есть хочу, зубы чистить хочу, в туалет хочу - где мой телефон?..

Фото: unsplash.com

И эти случаи - капли в море. Кажется, если бы он мог меня послать на три буквы, то давно бы это сделал. Зато папа у нас - другое дело. Его ребенок слушается, ищет утешения и стучит на меня при каждом удобном случае. Вот пусть и живут вместе, они прекрасно ладят. Муж согласен, осталось только объяснить это детям.

Может, я и аморальная мать, но мне за такое решение не стыдно. Даже наоборот, легче стало. В конце концов, дети - это совместно нажитое потомство, так почему я должна одна тянуть лямку? Я лучше буду хорошей мамой по расписанию: забирать сына на выходные, дарить подарки и передавать приветы. И заниматься воспитанием второго ребенка.

Единственное, о чем переживаю - чтобы у детей не было моральной травмы. Смогут ли они меня простить? А вдруг дочь обидится, что разлучают с братом, и тоже попросится к папе? Словом, вопросов много, а ответов - ноль. Кто сталкивался с такой ситуацией? Какие могут быть последствия?

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Анонимно.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Разделение детей только усугубляет их травму от развода»

- Развод родителей в любом случае большой стресс для ребенка, - объясняет практикующий детский психолог Анастасия Шапель. - А разделение детей может только усугубить их переживания, ведь оно означает двойную потерю: родителя и брата или сестры. Также это чревато психологическими проблемами в дальнейшей жизни, ведь дети впитывают фон, на котором разворачиваются события.

- Какие последствия могут быть у детей?

- В семье разворачивается классическая ситуация: старший ребенок ведет себя «неудобоваримо» - спорит, не соглашается. А младший - свидетель, как родители реагируют на его поступки. Во время наблюдений за последствиями у него может сформироваться бессознательная установка: «Если я буду вести себя таким же образом, меня ожидает та же участь». И тогда ребенок будет стараться быть другим, но не потому, что он послушный и со всем согласный, а из-за боязни, что его тоже накажут или отдадут.

Еще один важный момент, который может отразиться на ребенке, - бессилие из-за того, что он не может защитить своего брата или сестру перед родителями. Но это желание никуда не исчезает, а «замораживается» в теле. Внешне ребенок будет пассивным и спокойным, но каждый раз, сталкиваясь с похожей ситуацией, он будет чувствовать отчаяние из-за невозможности что-то изменить.

Анастасия Шапель считает, что кроме чувства вины из-за того, что родители расходятся, ребенок может начать винить себя и за то, что его оставляют, а брата отдают. Этот комплекс заседает в психике и разыгрывается во взрослой жизни.

- Детской психике свойственна эгоцентричность - преувеличивать свою роль и вину в происходящем. Это бессознательный процесс, который дети не озвучивают. Но в дальнейшем ситуация может проявиться так: ребенок будет опасаться высказывать свои чувства и эмоции. Или чувствовать вину за то, что, по его мнению, его любят больше, чем другого.

Решение разделить детей - это право матери. Да, в дальнейшем она будет переживать из-за чувства вины перед сыном. Это факт. Но оставить ребенка себе только из-за страха и отыгрываться на нем за то, что не справляется, - это заранее проигранные партии с негативными последствиями.

Фото: unsplash.com

КСТАТИ

Как сообщить ребенку о разводе?

- В первую очередь нужно четко определиться, будет развод или нет, - советует психолог. - Метаний в духе «сегодня расходимся, а завтра - нет» быть не должно: из-за этого ребенок будет постоянно находиться в напряжении и понапрасну надеяться, что семья сохранится.

Анастасия советует, чтобы в момент признания присутствовали оба родителя, а речь лучше согласовать заранее.

- Это нужно, чтобы у сына или дочки не было фантазий, что решение принято только одним родителем, а второй этого не хочет. Очень важно оговаривать чувства, которые могут возникнуть у детей, ведь сами они крайне редко задают дополнительные вопросы. Ребенок может смотреть на родителей и молчать о своем состоянии, оставляя собственные переживания на фоне.

Психолог убеждена: полностью нейтрализовать действия развода нельзя. Можно лишь помочь ребенку справиться с кризисом и не усугублять последствия.

Конечно, дети будут страдать, но, как и любые потери, переживут наше решение стадиями:

- Отрицание;

- Гнев;

- Депрессия;

- Торги;

- Смирение;

- Принятие.

Дайте им год на переживания, а потом проанализируйте изменения, которые произошли. Справились ли вы с этим?

Когда мы создаем и сохраняем семью, мы на личном примере закладываем у ребенка ощущение безопасности, доверия, стабильности. Пресловутой «тихой семейной гавани». После развода ребенок все это теряет. Потому что место, где живет один родитель, - это уже не тот дом, где жили мама и папа. Заранее спрогнозировать, какие будут последствия этой травмы, невозможно - их придется решать по ходу. Но очень важно, чтобы дети могли высказать свои переживания, а мы - поддерживать их.

Взрослые отличаются от детей тем, что несут ответственность за свои действия. Это они решают развестись и поставить ребенка в фатальную для него ситуацию. За это не просят прощения, а иначе - это попытка переложить ответственность на плечи детей, попытаться справиться с собственной виной за счет их психики.

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